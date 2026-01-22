Gỡ vướng mặt bằng dự án kéo dài đường băng sân bay Vinh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền nghe báo cáo về tình hình thực hiện dự án kéo dài đường cất hạ cánh hiện hữu tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh

Chiều 21/1, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền làm việc với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP về tiến độ giải phóng mặt bằng dự án kéo dài đường cất hạ cánh tại Cảng hàng không Quốc tế Vinh.

Tiến độ dự án kéo dài đường cất hạ cánh

Theo báo cáo, Bộ Giao thông Vận tải đã phê duyệt quy hoạch Cảng hàng không Quốc tế Vinh tại Quyết định số 201/QĐ-BGTVT ngày 19/02/2025, xác định sân bay đạt cấp 4E. Giai đoạn 2021–2030, dự án tập trung mở rộng nhà ga T1 đạt công suất 5 triệu hành khách/năm; quy hoạch nhà ga T2 nằm giữa hai đường cất hạ cánh với công suất 3 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất toàn cảng lên 8 triệu hành khách/năm và 25.000 tấn hàng hóa/năm.

Cùng với đó, đường cất hạ cánh hiện hữu (đường cất hạ cánh số 1) được kéo dài đạt chiều dài 3.000 m; xây dựng đường lăn song song cách tim đường cất hạ cánh hiện hữu 180 m; sân đỗ máy bay đạt khoảng 15 vị trí code C.

Đại diện Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP báo cáo tình hình thực hiện dự án

Tầm nhìn đến năm 2050, quy hoạch xây dựng thêm đường cất hạ cánh số 2 có kích thước 3.000 x 45 m, hướng 02–20, bố trí phía Đông đường cất hạ cánh hiện hữu. Đồng thời, mở rộng sân đỗ máy bay khu vực nhà ga T2 lên 29 vị trí; mở rộng nhà ga hành khách T2 đạt công suất khoảng 9 triệu hành khách/năm, nâng tổng công suất toàn Cảng hàng không Quốc tế Vinh lên khoảng 14 triệu hành khách/năm; mở rộng nhà ga hàng hóa đạt 35.000 tấn/năm.

Ngày 09/7/2025, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP ban hành Nghị quyết số 346/NQ-HĐQT thông qua chủ trương đầu tư dự án kéo dài đường cất hạ cánh, với quy mô kéo dài thêm 600 m và xây dựng các đường lăn chờ, tổng mức đầu tư 545,055 tỷ đồng.

Hiện nay, Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP đang hoàn thiện báo cáo để trình thẩm định lại và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công. Một số hạng mục trong phạm vi đất trống bên trong hàng rào cảng hàng không đã được triển khai, trong đó có thi công ép cọc nhồi đất và xử lý nền đất yếu trên diện tích 7,54 ha, đạt khoảng 60% khối lượng cần ép cọc.

Đại diện xã Nghi Lộc cho biết dù đã đo đạc nhưng cần xác định rõ vị trí, mốc giới phần diện tích đất nằm trong quy hoạch đất quốc phòng chính xác hơn để tránh ảnh hưởng đến các hộ dân đang sinh sống và các khu vực dự kiến phát triển đất ở

Công tác giải phóng mặt bằng đang được triển khai tại các phường Vinh Hưng, Vinh Phú và xã Nghi Lộc. Tuy nhiên, quá trình thực hiện còn gặp khó khăn, vướng mắc trong việc xác định nguồn gốc đất. Một số hộ dân đề nghị được bồi thường hoa màu khai hoang từ trước năm 1980, đồng thời có nguyện vọng tái định cư do lo ngại ảnh hưởng tiếng ồn, kể cả trong trường hợp không thuộc diện thu hồi đất.

Yêu cầu hoàn thành giải phóng mặt bằng trước 30/4/2026

Để bảo đảm tiến độ, hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng và bàn giao mặt bằng cho chủ đầu tư trước ngày 30/4/2026, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền yêu cầu Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với Sở Nông nghiệp và Môi trường, Ủy ban nhân dân các xã, phường liên quan, Tổng Công ty Cảng hàng không Việt Nam và các cơ quan quốc phòng tổ chức thẩm định điều kiện di dời các công trình quốc phòng, hoàn thành trước ngày 25/01/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An Hoàng Phú Hiền phát biểu

Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh khẩn trương hoàn thiện bản đồ trích lục, trích đo; phê duyệt và bàn giao cho Ủy ban nhân dân các xã, phường Nghi Lộc, Vinh Hưng, Vinh Phú trước ngày 30/01/2026. Đồng thời, đẩy nhanh công tác cắm mốc, xác định ranh giới và đo đạc diện tích đất quốc phòng do Sư đoàn Không quân 371 đang quản lý, bảo đảm đúng phạm vi đất giữ lại phục vụ nhiệm vụ quốc phòng theo phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An cũng yêu cầu Ủy ban nhân dân các xã, phường tổ chức thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư theo đúng quy định; kịp thời báo cáo, đề xuất hướng xử lý đối với các khó khăn, vướng mắc vượt thẩm quyền.

Các địa phương được giao triển khai ngay việc lập phương án bồi thường, hoàn thành trước ngày 25/01/2026. Riêng xã Nghi Lộc cần khẩn trương họp các hộ dân để lựa chọn vị trí tái định cư, trình chấp thuận địa điểm trước ngày 30/01/2026 làm cơ sở triển khai các bước tiếp theo; tiếp tục rà soát, cập nhật danh sách hộ dân và diện tích đất bị ảnh hưởng; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị chuyên môn trong quá trình trích đo, kiểm đếm; tăng cường tuyên truyền, vận động người dân đồng thuận, phối hợp bàn giao mặt bằng khi phương án được phê duyệt.

Đối với Tổng Công ty cảng hàng không Việt Nam - CTCP, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An yêu cầu đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện hồ sơ để trình thẩm định và phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công; gửi kế hoạch tiến độ chi tiết cho Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ngành và địa phương liên quan để tổ chức thực hiện.

Đồng thời, chủ đầu tư cần cung cấp đầy đủ hồ sơ, tài liệu liên quan cho Ủy ban nhân dân các xã, phường Vinh Hưng, Vinh Phú và Nghi Lộc phục vụ công tác trích đo, lập phương án bồi thường; phối hợp chặt chẽ với chính quyền cơ sở trong đo đạc, kiểm đếm và xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh trong quá trình giải phóng mặt bằng.

