Nền nhiệt thấp nhất 1 độ C, đề phòng băng giá và mưa tuyết

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, nhiệt độ quan trắc đo lúc 6 giờ sáng nay 23-1 ở một số địa phương lạnh sâu dưới 5 độ C như: Mẫu Sơn (Lạng Sơn) 1 độ, Sapa (Lào Cai) 4,8 độ, Đồng Văn (Tuyên Quang) 4,5 độ.
Đợt không khí lạnh lần này gây hiện tượng băng giá ở Mẫu Sơn (Lạng Sơn). Ảnh: MXH
Cùng với đó, nhiều địa phương có nhiệt độ giảm sâu dưới 10 độ C như: Cúc Phương (Ninh Bình) 9,4 độ, Nam Định (Ninh Bình) 9,8 độ, Sơn Động (Bắc Ninh) 8,8 độ, Bắc Giang (Bắc Ninh) 9,7 độ, Hà Đông (Hà Nội) 10,3 độ, Lạng Sơn 7 độ, Trùng Khánh (Cao Bằng) 6 độ, Tam Đảo (Phú Thọ) 5 độ, Sơn La 8,5 độ.
Hiện nay 23-1, không khí lạnh đã ảnh hưởng đến khu vực Tây Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ, hầu hết các nơi ở Trung Trung Bộ.
Ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa đã xảy ra tình trạng rét đậm, rét hại trên diện rộng; riêng Lai Châu và Điện Biên trời rét, có nơi rét đậm, rét hại.
Sáng 23-1, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các nơi khác ở khu vực Trung Trung Bộ, sau đó ảnh hưởng đến một số nơi ở Nam Trung Bộ.
Các chuyên gia cảnh báo, đợt không khí lạnh này có thể gây nên hiện tượng băng giá và mưa tuyết, do vậy vùng núi cao các tỉnh Bắc Bộ cần đề phòng.
Thời tiết rét đậm, rét hại duy trì đến bao giờ?
Do ảnh hưởng của không khí lạnh nên ngày và đêm 23-1, ở khu vực từ Hà Tĩnh đến TP Đà Nẵng, phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa, mưa rào, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh.
Dự báo đến ngày 24-1, khu vực Bắc Bộ còn duy trì tình trạng rét đậm; khu vực từ Nghệ An đến TP Huế trời rét. Nhiệt độ thấp nhất ở khu vực Bắc Bộ và Thanh Hóa phổ biến từ 10-13 độ C, riêng vùng núi 8-11 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 6 độ C; ở khu vực Nghệ An đến TP Huế phổ biến 13-16 độ C.
Khu vực Hà Nội: trời rét đậm, rét hại; ngày 24-1 còn duy trì trời rét đậm. Nhiệt độ thấp nhất phổ biến 11-13 độ C.
