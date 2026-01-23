Danh tính dàn bê tráp 'cực phẩm' gây bão mạng xã hội ở Hưng Yên

Ngày 17/1, đám hỏi của cô dâu Phương Anh (quê Hưng Yên) và chú rể Đình Văn (quê Phú Thọ) diễn ra trong không khí ấm cúng tại quê nhà cô dâu. Bên cạnh niềm vui của hai nhân vật chính, buổi lễ còn thu hút sự chú ý đặc biệt từ cộng đồng mạng nhờ hình ảnh dàn bê tráp diện quân phục chỉnh tề, có ngoại hình sáng và đồng đều.

Những đoạn video ghi lại khoảnh khắc dàn phụ rể xuất hiện trong lễ ăn hỏi nhanh chóng được lan truyền trên mạng xã hội, thu hút hàng trăm nghìn lượt xem và hàng loạt bình luận khen ngợi.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, cô dâu Phương Anh cho biết cả cô và chồng đều đang công tác trong ngành quân đội. Chính vì vậy, việc lựa chọn quân phục trong ngày trọng đại không chỉ là một quyết định mang tính thẩm mỹ, mà còn xuất phát từ niềm tự hào nghề nghiệp.

"Vì đặc thù công việc, hai vợ chồng tôi rất trân trọng và tự hào khi được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh. Chúng tôi muốn trong ngày trọng đại nhất của cuộc đời cũng được mặc bộ trang phục gắn bó với mình mỗi ngày", cô dâu chia sẻ.

Theo Phương Anh, dàn bê tráp gồm 9 phụ rể tương ứng với 9 tráp lễ, tất cả đều là bạn bè, đồng nghiệp thân thiết của cô dâu, chú rể. Gia đình hai bên và hàng xóm vốn đã quen thuộc với công việc của cặp đôi nên không quá bất ngờ khi thấy đội hình bê tráp là các quân nhân.

Những hình ảnh đẹp trong đám cưới của cô dâu Phương Anh và chú rể Đình Văn.

"Tuy nhiên, nhờ các bạn đều cao ráo, gọn gàng nên khi xuất hiện, mọi người khá thích thú, khen ngợi nhiều", Phương Anh nói.

Nói về việc hình ảnh buổi lễ bất ngờ được chú ý trên mạng xã hội, cô dâu cho biết ban đầu gia đình chỉ quay video để làm kỷ niệm, lưu giữ khoảnh khắc đẹp của ngày vui.

"Thật sự tôi không nghĩ rằng video lại được nhiều người quan tâm đến vậy. Cảm xúc vừa bất ngờ, vừa vui nhưng cũng có chút lo lắng vì mạng xã hội là con dao hai lưỡi. Tôi cũng sợ sẽ có những ý kiến tiêu cực về buổi lễ của mình", cô bộc bạch.

Đoạn video được chị gái cô dâu - chị Song Anh - đăng tải với mục đích lưu giữ kỷ niệm gia đình. Chị cho biết không ngờ hình ảnh lại lan tỏa mạnh và nhận được nhiều lời chúc phúc, khiến cả gia đình cảm thấy vui và xúc động.

Cũng theo chị gái cô dâu, Phương Anh là người chăm chỉ, sống tình cảm và biết quan tâm đến gia đình.

"Tôi chỉ mong em luôn giữ được con người như vậy trong cuộc sống hôn nhân sau này. Mong hai em luôn bên nhau, bao dung, thấu hiểu và trân trọng nhau để xây dựng một gia đình hạnh phúc, bền lâu", chị Song Anh gửi gắm.

Chị gái Song Anh mong ước những điều hạnh phúc cho em gái Phương Anh.

Tác giả: Minh Vũ

Nguồn tin: znews.vn