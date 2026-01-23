Hoang mang khi bạn gái kém gần 40 tuổi mang thai sau 3 tháng vợ mất

Tôi năm nay 74 tuổi nhưng có lẽ nhờ chăm vận động nên nhiều người quen thường nói tôi trông chỉ như ngoài 60. Mỗi sáng, tôi vẫn đạp xe quanh hồ, chiều đánh vài ván bóng bàn cùng nhóm bạn già trong khu phố.

Vợ tôi mất cách đây 3 tháng sau một cơn bạo bệnh, nhanh đến mức tôi chưa kịp chuẩn bị tinh thần. Hơn 50 năm chung sống, từ lúc nghèo khó đến khi con cái trưởng thành, vợ tôi là người hiền lành và một đời vì chồng vì con.

Tôi chưa bao giờ bỏ bê gia đình, chăm lo cho vợ con đầy đủ nhưng cũng có những “khoảng trời riêng”. Cách đây mấy năm, tôi có quen một phụ nữ đơn thân kém tôi gần 40 tuổi. Chúng tôi quen nhau trong những lần đi tập thể dục ở công viên. Ban đầu chỉ là những câu chuyện hỏi thăm sức khỏe, rồi đi tập cùng giờ, hợp chuyện rồi lâu dần giữa hai người nảy sinh quan hệ tình cảm. Chúng tôi giữ mối quan hệ ấy trong âm thầm, vợ tôi không hề hay biết.

Người phụ nữ kia không yêu cầu tôi phải cưới xin hay công khai ở thời điểm này

Sau tang lễ của vợ, các con tôi thay nhau về thăm nom, lo liệu công việc giúp bố. Khi mọi việc tạm ổn, mỗi người lại trở về với cuộc sống riêng, tôi cũng trở lại thói quen luyện tập hàng ngày.

Mới đây, người phụ nữ tôi quen thông báo có thai khiến tôi rất bất ngờ vì ở tuổi này, tôi không bao giờ nghĩ sẽ phải đối diện với tình huống như vậy. Người phụ nữ kia không yêu cầu tôi phải cưới xin hay công khai ở thời điểm này. Cô ấy khát khao được làm mẹ và chỉ mong đứa trẻ sinh ra có cha.

Tôi cảm thấy có lỗi với người vợ quá cố và rất hoang mang, nhất là nếu các con biết chuyện. Trong mắt chúng, tôi luôn là người cha sống chuẩn mực vì thế các con sẽ sốc và không chấp nhận, nhất là mọi việc xảy ra quá gần với ngày mẹ chúng qua đời. Tôi đang chưa biết phải làm cách nào trong hoàn cảnh éo le như thế này bởi trong lòng cảm xúc đang hỗn loạn, vừa lo lắng vừa day dứt.

