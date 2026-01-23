OpenAI chọn Việt Nam làm nơi sản xuất thiết bị AI đầu tiên

Đại diện OpenAI đã xác nhận sẽ tung ra thiết bị AI đầu tiên vào nửa cuối năm nay như là nền tảng để đưa AI ra khỏi môi trường đám mây và tiến gần hơn tới đời sống hằng ngày.

Sản phẩm phần cứng đầu tiên của OpenAI sẽ là một tai nghe AI?

Trong cuộc phỏng vấn với Axios bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới (WEF) tại Davos, Thụy Sĩ, ông Chris Lehane, Giám đốc phụ trách các vấn đề toàn cầu của OpenAI, cho biết dự án thiết bị phần cứng là một trong những ưu tiên hàng đầu của công ty và hiện vẫn đi đúng tiến độ. Ông không tiết lộ chi tiết về sản phẩm, tuy nhiên khẳng định OpenAI đang đầu tư nghiêm túc cho mảng này.

Một số nguồn tin chỉ ra rằng, thiết bị đầu tiên của OpenAI có thể là tai nghe nhét tai tích hợp AI mang tên mã “Sweetpea”. Sản phẩm sẽ hỗ trợ tương tác bằng giọng nói với AI, xử lý một phần tác vụ ngay trên thiết bị, đồng thời kết nối với nền tảng đám mây của OpenAI để thực hiện các tác vụ phức tạp hơn.

Tờ Economic Daily (Đài Loan) cho biết OpenAI có kế hoạch ra mắt sản phẩm này trên phạm vi toàn cầu vào tháng 9/2026. Đáng chú ý, thiết bị được cho là sẽ do Foxconn sản xuất tại Việt Nam, đồng thời dự báo doanh số đạt 40-50 triệu chiếc trong năm đầu tiên, một kỳ vọng lớn của OpenAI đối với thị trường phần cứng tiêu dùng.

Nỗ lực tấn công thị trường phần cứng của OpenAI

Trước đó, một số nguồn tin cho biết tai nghe AI của OpenAI có thể sử dụng chip Samsung Exynos tiến trình 2 nm để xử lý các tác vụ AI trên thiết bị. Tuy nhiên, phần lớn khối lượng tính toán vẫn sẽ dựa vào hệ thống máy chủ đám mây như các dịch vụ AI hiện nay đang vận hành.

Tham vọng phần cứng của OpenAI trở nên rõ ràng hơn sau thương vụ mua lại một công ty khởi nghiệp về AI do cựu Giám đốc thiết kế Apple, Jony Ive, làm đồng sáng lập với giá khoảng 6,5 tỷ USD vào tháng 5/2025. OpenAI xác nhận đang hợp tác với Ive trong việc phát triển nhiều thiết bị tập trung vào AI, dự kiến ra mắt trong vài năm tới.

Trong khi mở rộng sang phần cứng, ChatGPT vẫn là sản phẩm chủ lực của OpenAI. Công ty gần đây cũng công bố kế hoạch triển khai hệ thống ước tính độ tuổi người dùng bằng AI nhằm tự động áp dụng các biện pháp bảo vệ nội dung đối với trẻ vị thành niên.

Tác giả: CTV Kiến An

Nguồn tin: vov.vn