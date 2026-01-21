Cụ thể, quỹ đất ở khu đô thị dịch vụ được điều chỉnh tăng từ 203,78 ha lên 212,14 ha, với định hướng phát triển nhà ở cao tối đa 5 tầng. Ngược lại, đất công cộng dịch vụ đô thị giảm nhẹ từ 24,38 ha xuống còn 23,26 ha; đất khu tái định cư giảm từ 9,22 ha xuống 5,29 ha. Bên cạnh đó, một số loại đất khác như đất giao thông, đất hạ tầng kỹ thuật và đất xây dựng nhà máy cũng được điều chỉnh cục bộ theo Quyết định số 2191/QĐ-UBND ngày 10/7/2025 của UBND tỉnh Nghệ An, tổng diện tích toàn dự án vẫn giữ nguyên ở mức 750 ha.

Theo quy hoạch hiện hành, diện tích xây dựng khu đô thị của dự án là 382,40 ha. Trong đó, đất khu ở chiếm 212,14 ha, tương đương khoảng 55,5% tổng diện tích khu đô thị. Quỹ đất này được quy hoạch đa dạng loại hình nhà ở, từ đất ở chia lô, chung cư cao tầng, nhà ở công nhân và chuyên gia đến các khu biệt thự ghép và biệt thự đơn lập. Cách bố trí này nhằm đáp ứng nhu cầu lưu trú, sinh hoạt của nhiều nhóm đối tượng khác nhau, phù hợp với đặc thù một khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ quy mô lớn.

VSIP Nghệ An tăng đất ở, tái cơ cấu sử dụng đất trong khu đô thị – công nghiệp 750 ha.



Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An có quy mô khoảng 750 ha, do Công ty TNHH VSIP Nghệ An làm chủ đầu tư, được triển khai tại Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An, thuộc địa bàn xã Hưng Nguyên và phường Thành Vinh. Đây là một trong những dự án trọng điểm của tỉnh, hướng tới phát triển đồng bộ hạ tầng khu công nghiệp gắn với đô thị và các dịch vụ hỗ trợ, qua đó tạo động lực thu hút đầu tư, phát triển kinh tế và bảo đảm an sinh xã hội cho khu vực.

Dự án được UBND tỉnh Nghệ An chấp thuận chủ trương đầu tư lần đầu tại Quyết định số 1348/QĐ-UBND.ĐT ngày 08/4/2015. Trong quá trình triển khai, nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển và điều chỉnh quy mô, nội dung đầu tư, tỉnh Nghệ An đã ban hành nhiều quyết định điều chỉnh chủ trương đầu tư, gồm các Quyết định số 6396/QĐ-UBND ngày 28/12/2017, số 4884/QĐ-UBND ngày 30/12/2020, số 150/QĐ-UBND ngày 01/12/2021, số 53/QĐ-UBND ngày 11/4/2023 và gần đây nhất là Quyết định số 128/QĐ-UBND ngày 02/12/2024.

Trên cơ sở đó, Ban Quản lý Khu kinh tế Đông Nam Nghệ An đã cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án với mã số 9876085701, chứng nhận lần đầu ngày 30/6/2015 và điều chỉnh lần thứ sáu ngày 03/12/2024. Hiện nay, chủ đầu tư đang lập Báo cáo đề xuất cấp giấy phép môi trường cho cơ sở “Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An – quy mô 750 ha”, nhằm hoàn thiện các thủ tục pháp lý theo quy định, đồng thời bảo đảm yêu cầu về bảo vệ môi trường trong quá trình xây dựng và vận hành.

Theo quy hoạch điều chỉnh được UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt ngày 10/7/2025, quỹ đất ở khu đô thị dịch vụ của Dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An được nâng từ hơn 203 ha lên 212,14 ha.



Về công tác quy hoạch, dự án đã được phê duyệt và điều chỉnh qua nhiều giai đoạn. Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 được phê duyệt lần đầu tại Quyết định số 2727/QĐ-UBND.ĐT ngày 29/6/2015, sau đó điều chỉnh tổng thể tại Quyết định số 5682/QĐ-UBND ngày 23/11/2017. Tiếp đó, UBND tỉnh Nghệ An tiếp tục phê duyệt nhiều lần điều chỉnh cục bộ vào các năm 2019, 2020, 2022, 2024 và 2025, bảo đảm quy hoạch luôn bám sát thực tế đầu tư và định hướng phát triển không gian của Khu kinh tế Đông Nam.

Theo tiêu chí phân loại dự án đầu tư công, với tổng mức đầu tư hơn 6.343 tỷ đồng, dự án Khu công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An được xếp vào nhóm A theo quy định tại Luật Đầu tư công năm 2024. Quy mô lớn cùng tính chất đa chức năng khiến việc điều chỉnh cơ cấu sử dụng đất, đặc biệt là tăng quỹ đất ở, trở thành yêu cầu tất yếu trong bối cảnh dân số khu đô thị được điều chỉnh tăng mạnh từ khoảng 22.000 người lên hơn 44.400 người.

Không chỉ riêng VSIP Nghệ An 1, Công ty TNHH VSIP Nghệ An hiện là chủ đầu tư phát triển ba khu công nghiệp trên địa bàn tỉnh, gồm VSIP Nghệ An 1 (750 ha), VSIP Nghệ An 2 (500 ha) và VSIP Nghệ An 3 (181,12 ha). Trong đó, VSIP Nghệ An 1 đã đi vào hoạt động từ năm 2019, thu hút 60 dự án thứ cấp với tổng vốn đầu tư trên 2,7 tỷ USD, tỷ lệ lấp đầy đạt hơn 91%. Việc điều chỉnh quy hoạch lần này được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng để VSIP Nghệ An tiếp tục phát triển bền vững, hài hòa giữa sản xuất công nghiệp, phát triển đô thị và bảo đảm chất lượng sống cho người lao động và cư dân trong khu vực.



