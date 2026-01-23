Bắt giam Đội trưởng và nhân viên trung tâm hỏa táng trục lợi từ xác chết

Ba bị can kể trên liên quan trực tiếp đến vụ án gây bức xúc dư luận khi các đối tượng đã lợi dụng cao điểm dịch COVID-19 để trục lợi ngay trên nỗi đau của người dân.

Theo kết quả điều tra, trong thời gian từ tháng 7 đến giữa tháng 8/2021, khi số ca tử vong do mắc COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh tăng cao, Trung tâm hỏa táng Bình Hưng Hòa phải hoạt động với cường độ rất lớn. Lợi dụng việc được giao điều phối toàn bộ hoạt động của trung tâm, Chu Nguyên Thắng đã chỉ đạo Cao Hoàng Phúc và Cao Thái Phi thực hiện việc mua hũ cốt, hình lắc, bảng tên không thông qua hợp đồng chính thức giữa Công ty Môi trường đô thị TP Hồ Chí Minh và đơn vị cung ứng, mà mua bên ngoài, để ngoài số sách kê toán.

Các đối tượng không công khai bảng giá niêm yết theo quy định, mà bán cho các cơ sở mai táng với giá cao hơn, qua đó chiếm đoạt phần chênh lệch.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tống đạt các thủ tục tố tụng đối với 3 bị can.

Kết quả điều tra bước đầu xác định, riêng hành vi này đã giúp các bị can thu lợi bất chính hơn 219 triệu đồng, trong đó Chu Nguyên Thắng là đối tượng chủ mưu, chỉ đạo và hưởng lợi nhiều nhất.

Đáng chú ý, ngoài số tiền chênh lệch nêu trên, trong cùng thời điểm dịch bệnh, Chu Nguyên Thắng còn nhận thêm tiền “bồi dưỡng” từ nhiều cơ sở mai táng với tổng số tiền lên tới hơn 478 triệu đồng. Như vậy, tổng số tiền mà bị can Chu Nguyên Thắng đã chiếm đoạt, thu lợi bất chính trong giai đoạn cao điểm dịch bệnh COVID-19 là hơn 596 triệu đồng, chưa kể phần hưởng lợi của các đồng phạm.

Mặc dù hành vi phạm tội được che giấu tinh vi, lợi dụng hoàn cảnh đặc biệt của dịch bệnh để hợp thức hóa quy trình thu - chi, nhưng bằng tinh thần trách nhiệm và nghiệp vụ vững vàng, lực lượng Cảnh sát điều tra đã từng bước bóc tách, làm rõ vai trò, hành vi của từng đối tượng, thu thập đầy đủ tài liệu, chứng cứ chứng minh hành vi lợi dụng chức vụ, quyền hạn để trục lợi.

Vụ án là lời cảnh tỉnh nghiêm khắc đối với những cán bộ, nhân viên được giao thực hiện nhiệm vụ công trong các đơn vị công ích. Đồng thời, việc phát hiện, xử lý nghiêm minh của Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh tiếp tục khẳng định quyết tâm của lực lượng Công an trong đấu tranh phòng, chống tội phạm về tham nhũng, chức vụ, nhất là các hành vi lợi dụng thiên tai, dịch bệnh đề trục lợi, xâm hại lợi ích của Nhà nước và quyền lợi chính đáng của nhân dân.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hồ Chí Minh (Đội 4, Phòng Cảnh sát kinh tế) đề nghị các cơ sở mai táng có liên quan đến vụ việc trên, nhanh chóng liên hệ, cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ công tác điều tra.

Tác giả: Phú Lữ

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân