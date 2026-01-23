Nghệ An: Bị phạt hành chính vì thả rông bò nơi công cộng

Công an phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An đã tham mưu cho UBND phường Vinh Hưng ra quyết định xử phạt hành chính với người đàn ông (42 tuổi) trú phường Vinh Hưng mức tiền 750.000 đồng về vi phạm thả rông động vật nuôi trong đô thị hoặc nơi công cộng tại phường Vinh Hưng.

Một đàn bò thả rông trên đường Nguyễn Chí Thanh, phường Vinh Hưng, tỉnh Nghệ An. (Ảnh: Hải Chi).

Quyết định này căn cứ tại điểm B, khoản 1, điều 8, Nghị định 282/2025/NĐ-CP ngày 31/12/2025 của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh trật tự, an toàn xã hội; phòng chống tệ nạn xã hội; phòng chống bạo lực gia đình.

Việc cơ quan chức năng phạt hành chính trường hợp nói trên mang tính răn đe và tuyên truyền. Ngay sau khi thông tin trên tài khoản Facebook của Công an phường Vinh Hưng đăng tải đã nhận được rất nhiều phản hồi tích cực. Hầu hết bạn đọc đều rất ủng hộ việc xử lý vi phạm đối với các trường hợp thả rông động vật, “Rất hợp lý, phạt để người dân có ý thức không thả rông gia súc, một mặt giữ mỹ quan đô thị, mặt khác đảm bảo an toàn giao thông”, một bạn đọc để lại ý kiến.

Thực trạng việc thả rông động vật nuôi, đặc biệt là thả rông bò tại các tuyến đường, điểm công cộng tại các phường ở thành phố Vinh cũ, tỉnh Nghệ An diễn ra nhiều năm qua. Việc này tiềm ẩn nhiều nguy cơ tai nạn giao thông, ảnh hưởng mỹ quan đô thị. Song việc tuyên truyền gặp nhiều khó khăn do ý thức một số hộ chăn nuôi.

Tác giả: Bá Thăng - CTV Hải Chi

Nguồn tin: Báo VOV