Hàng công U23 Hàn Quốc sẽ không 'vật vờ' khi gặp Việt Nam?

HLV Lee Min-sung, trong buổi họp báo sau trận đấu, không ngần ngại chỉ thẳng vào "tử huyệt" của đội nhà: khả năng dứt điểm kém cỏi. Tuy nhiên, nếu U23 Việt Nam nhìn vào những thống kê nghèo nàn đó mà chủ quan trong trận tranh hạng ba tại VCK U23 châu Á, U23 Việt Nam có thể phải trả một cái giá rất đắt. .

Vô hại khi thận trọng, lột xác khi tự tin

Nhìn lại hành trình của U23 Hàn Quốc tại giải đấu năm nay, người ta dễ dàng nhận thấy một nghịch lý thú vị nhưng cũng đầy lo ngại trong cách vận hành hàng công. Trước những đối thủ đồng cân đồng lạng và có lối chơi kỷ luật, các chân sút xứ kim chi thường tỏ ra lúng túng và thiếu sắc bén.

Trận bán kết gặp Nhật Bản là minh chứng rõ nét nhất. Một hiệp một thi đấu dưới mức kỳ vọng khiến họ bị dẫn trước bởi bàn thắng của Kaito Koizumi. Dù HLV Lee Min-sung nỗ lực xốc lại tinh thần trong giờ nghỉ, giúp đội nhà kiểm soát bóng tới 67% và tung ra 7 cú dứt điểm trong hiệp hai, nhưng hiệu quả thực tế lại là con số không tròn trĩnh.

Chỉ duy nhất một lần bóng đi trúng đích với chỉ số bàn thắng kỳ vọng sau dứt điểm (xGOT) vỏn vẹn 0,22. Ông Lee cay đắng thừa nhận: "Chúng tôi đã cố gắng hết sức nhưng không thể ghi bàn... Nguyên nhân chính là do khả năng dứt điểm của chúng tôi. Chúng tôi đã không làm tốt điều đó".

Sự "cùn mòn" này không phải là hiện tượng nhất thời mà là một xu hướng khi Hàn Quốc gặp các đội bóng mạnh. Trong trận hòa 0-0 trước Iran, họ chỉ có đúng 1 cú sút trúng đích với xGOT là 0,22.

Tương tự, ở thất bại 0-2 trước Uzbekistan, con số này cũng chỉ dừng lại ở mức xGOT 0,2. Những con số thống kê biết nói này vẽ nên chân dung một U23 Hàn Quốc bế tắc, thiếu ý tưởng và dễ bị bắt bài khi đối phương chơi áp sát và tổ chức phòng ngự chặt chẽ.

Tuy nhiên, sẽ là một sai lầm chết người nếu U23 Việt Nam tin rằng hàng công của đối thủ thực sự vô hại. Khi gặp những đội bóng bị đánh giá "cửa dưới" và có tâm lý thi đấu cởi mở hơn, U23 Hàn Quốc lột xác hoàn toàn trở thành một cỗ máy tấn công đáng sợ.

Trận đấu với Lebanon ở vòng bảng là ví dụ điển hình cho sự "hai mặt" này. Nhập cuộc với sự tự tin cao độ, Hàn Quốc ghi 4 bàn sau tổng cộng 17 cú dứt điểm.

Chỉ số bàn thắng kỳ vọng (xG) của U23 Hàn Quốc lên tới 2,57, và đặc biệt xGOT chạm mốc kinh ngạc 3,27. Kết quả là chiến thắng tưng bừng 4-2, nơi các tiền đạo của họ dứt điểm đa dạng và hiểm hóc đến mức không thủ môn nào có thể cản phá. Điều này chứng tỏ, vấn đề của Hàn Quốc không nằm ở kỹ năng, mà nằm ở tâm lý và không gian chơi bóng.

HLV Lee Min-sung muốn rời giải với tư thế ngẩng cao đầu.

Báo động đỏ cho hàng thủ chắp vá của U23 Việt Nam

Đối chiếu với thực tế trước trận tranh hạng ba, U23 Việt Nam đang đứng trước một thử thách cực đại. Trong mắt giới chuyên môn và cả ban huấn luyện Hàn Quốc, Việt Nam rõ ràng bị đánh giá thấp hơn, tương tự như vị thế của Lebanon.

Điều này đồng nghĩa với việc U23 Hàn Quốc nhiều khả năng rũ bỏ lối đá thận trọng như khi gặp Nhật Bản hay Iran để nhập cuộc với tâm thế "cửa trên", dồn ép tấn công ngay từ đầu nhằm tìm kiếm bàn thắng sớm và giải tỏa áp lực tâm lý.

Kịch bản này là một "báo động đỏ" thực sự cho hệ thống phòng ngự của huấn luyện viên Kim Sang-sik. Nếu hàng công Hàn Quốc đang khao khát tìm lại cảm giác ghi bàn, thì hàng thủ Việt Nam lại đang ở trong giai đoạn mong manh nhất của giải đấu.

U23 Việt Nam bước vào trận đấu quyết định này với một đội hình sứt mẻ nghiêm trọng nơi tuyến dưới. Sự vắng mặt của trung vệ trụ cột Hiểu Minh do chấn thương nặng và tấm thẻ đỏ tai hại của Phạm Lý Đức đã để lại những khoảng trống mênh mông trước khung thành.

Sự chắp vá về nhân sự không chỉ ảnh hưởng đến khả năng tranh chấp tay đôi mà còn làm mất đi tính liên kết và bọc lót cần thiết trước những pha phối hợp tốc độ cao. Nếu U23 Hàn Quốc tái hiện được phong độ và sự tự tin như trận gặp Lebanon, tận dụng triệt để những sai số của một hàng thủ thiếu vắng các thủ lĩnh, khung thành của U23 Việt Nam sẽ bị đặt vào tình trạng báo động liên hồi.

Tác giả: Tú Anh

Nguồn tin: znews.vn