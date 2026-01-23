Australia: Xả súng làm 3 người thiệt mạng, nghi phạm đang lẩn trốn

Phó Ủy viên Cảnh sát NSW Andrew Holland cho biết nghi phạm được cho là đã tẩu thoát bằng xe hơi. Theo thông tin ban đầu, đó là một chiếc xe thuộc sở hữu của hội đồng thành phố.

Ủy viên Holland cho biết cảnh sát sẽ tăng cường cảnh giác và các sĩ quan sẽ "trong tình trạng báo động cao" trước những căng thẳng sau vụ xả súng tại bãi biển Bondi. Bên cạnh đó, Cảnh sát NSW khuyến cáo người dân nên tránh khu vực gần hiện trường và nên ở trong nhà trong thời gian này.

Tác giả: Văn Linh

Nguồn tin: baotintuc.vn