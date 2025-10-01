Địa chấn tại Champions League

Trước giờ bóng lăn, Galatasaray, CLB chỉ được dự Champions League lần thứ 2 trong 5 mùa gần nhất, dĩ nhiên bị đánh giá thấp hơn Liverpool. Tuy nhiên, với phong độ ấn tượng trên sân nhà (bất bại kể từ tháng 8/2024), nhà vô địch Super Lig đã gây rất nhiều khó khăn cho Liverpool.

Ngay phút thứ 3, đại điện Thổ Nhĩ Kỳ đã khiến CĐV đội khách thót tim với pha thoát xuống, đối mặt thủ môn của Baris Alper Yilmaz. Pha lao ra chuẩn xác của Alisson Becker giúp "Lữ đoàn đỏ" tránh bàn thua.

Những phút tiếp theo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng. Galatasaray chỉ cầm bóng 38% nhưng lại cho thấy sự nguy hiểm trong từng đợt chuyển trạng thái. Phút 15, chủ nhà lại lên bóng tốc độ và kiếm về quả phạt đền, sau pha phạm lỗi của Dominik Szoboszlai trong vùng cấm. Từ cự ly 11 m, Victor Osimhen tung cú đá lạnh lùng, không cho Alisson cơ hội cản phá.

Galatasaray cho thấy sự khó chịu khi được chơi trên sân nhà.



Bàn thua khiến Liverpool phải đổi cách tiếp cận. Thay vì tấn công ồ ạt, nhà đương kim vô địch Ngoại hạng Anh cố gắng kiểm soát trận đấu bằng nhiều đường chuyền ngắn. Khoảng trống đôi lần mở ra nhưng Florian Wirtz, Hugo Ekitike đều không thể tận dụng để gỡ hòa.

Ngay đầu hiệp hai, Liverpool đã có cơ hội ghi bàn nhưng pha dứt điểm cận thành của Ekitike không thắng được thủ môn. Ngay lập tức, Galatasaray đáp trả bằng một pha phản công. Trong một nỗ lực xoạc bóng 5 ăn 5 thua, Curtis Jones đã giúp đội thoát thua. Phút 54, Alisson lại phải trổ tài để đánh bại Osimhen trong tình huống một đấu một. Dù vậy, thủ thành người Brazil đã phải trả giá bằng chấn thương.

Dàn sao đắt giá của Liverpool có ngày thi đấu nhạt nhòa.



Trong thời gian còn lại, Galatasaray dốc toàn lực để phòng ngự. Bên kia chiến tuyến, HLV Arne Slot làm mọi thứ có thể, bao gồm cả việc tung Mohamed Salah, Alexander Isak vào sân. 7 cơ hội được đội khách tạo ra nhưng không lần nào bóng đi vào lưới.

Kịch tính được đẩy lên ở những phút cuối. Trọng tài chỉ tay vào chấm phạt đền, sau tình huống va chạm giữa Wilfried Singo với Ibrahima Konate. Tuy nhiên, trọng tài chính đã thay đổi quyết định, sau khi tham khảo video làm chậm và nhận thấy hậu vệ đội chủ nhà đã chạm bóng trước.

Liverpool nhận 2 thất bại liên tiếp trong vòng chưa đầy một tuần. Trước mắt thầy trò HLV Slot là lịch thi đấu khó khăn khi họ lần lượt chạm trán Chelsea, MU ở Premier League.

Tác giả: Duy Anh

Nguồn tin: znews.vn