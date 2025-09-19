Cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới lần đầu ra sân ở Champions League

Ibrahim Maza (áo đen) có lần đầu tiên thi đấu ở Champions League - Ảnh: REUTERS

Rạng sáng 19-9, cầu thủ gốc Việt Ibrahim Maza đã có lần đầu tiên ra sân ở đấu trường Champions trong trận hòa 2-2 của Bayer Leverkusen với Copenhagen tại vòng phân hạng.

Đội bóng nước Đức đã có chuyến làm khách đầy khó khăn trước Copenhagen. Ibrahim Maza được tung vào sân ở phút 51, thời điểm Leverkusen đang bị dẫn trước 1-0.

Ngay lập tức sao trẻ 19 tuổi đã thi đấu đầy năng nổ và xông xáo. Anh hoạt động rộng ở khu vực trung tuyến, tung ra 2 cú dứt điểm đáng chú ý.

Dù không trực tiếp ghi bàn, sự hiện diện của Maza đã góp phần quan trọng giúp Leverkusen giành lại quyền kiểm soát thế trận và tạo ra sức ép lớn lên đối thủ.

Nỗ lực của Leverkusen đã được đền đáp bằng 2 bàn thắng muộn của Alex Grimaldo (phút 82) và một pha phản lưới nhà của đối phương ở phút 90+1, qua đó giành lại 1 điểm quý giá với trận hòa 2-2.

Maza hiện đang là cầu thủ gốc Việt đắt giá nhất thế giới khi được chuyên trang Transfermarkt định giá 12 triệu euro.

Trước đó anh cũng gia nhập Bayer Leverkusen từ Hertha Berlin với mức giá lên tới 14 triệu Euro.

Ibrahim Maza sinh ra và lớn lên tại Berlin, Đức. Anh có cha là người Algeria và mẹ là người Việt Nam. Dù từng khoác áo các đội tuyển trẻ của Đức, anh đã quyết định chọn thi đấu cho đội tuyển Algeria ở cấp độ chuyên nghiệp

Việc một cầu thủ mang trong mình dòng máu Việt Nam được ra sân và để lại dấu ấn ở đấu trường danh giá nhất châu Âu vẫn là một tín hiệu đầy tự hào cho người hâm mộ.

Tác giả: Thanh Định

Nguồn tin: tuoitre.vn