Trang mới của Liverpool tại Champions League

Ghi 2 bàn trong 6 phút đầu tiên nhưng Liverpool phải thi đấu rất chật vật mới kiếm được chiến thắng 3-2 trước Atletico Madrid vào rạng sáng 18-9 - ngày ra quân Champions League.

Bùng nổ đúng lúc

Liverpool khởi đầu Champions League mùa giải mới bằng chiến thắng nghẹt thở 3-2 trước Atletico Madrid trên sân nhà Anfield. Nếu như 2 bàn thắng sớm gợi mở một thế trận dễ dàng thì pha đánh đầu thành bàn phút bù giờ 90+2 của Virgil van Dijk mới là khoảnh khắc định nghĩa tinh thần và bản lĩnh của "Lữ đoàn đỏ" dưới thời Arne Slot.

Chứng kiến Marcos Llorente liên tiếp ghi bàn để san bằng tỉ số 2-2 khi trận đấu đã bước sang phút 81, nhiều khán giả đã nghĩ Liverpool sẽ phải chấp nhận chia điểm. Thế nhưng, đúng vào giây phút áp lực nhất, đội trưởng Van Dijk bật cao đánh đầu dũng mãnh từ quả phạt góc của Szoboszlai để mang về chiến thắng. Bàn thắng ấy không chỉ khép lại một đêm kịch tính mà còn trở thành biểu tượng cho khả năng bùng nổ đúng lúc của Liverpool.

Người hâm mộ bóng đá Anh từng biết đến "Fergie Time" của Man United, nay dần tin rằng đội bóng của Arne Slot cũng có "giờ đặc biệt" của riêng mình. Bốn trong số 8 bàn thắng ở hiệp 2 của Liverpool mùa này được ghi từ phút 90 trở đi. Truyền thông Anh gọi hiện tượng này là "Slot Time" hay "Slot O'Clock", như một lời khẳng định: Liverpool dưới quyền nhà cầm quân người Hà Lan đã biết kiên nhẫn, nén mình chờ thời cơ và sẵn sàng tung ra đòn quyết định ở thời điểm quan trọng nhất.

Liverpool thể hiện bản lĩnh một ứng viên vô địch hàng đầu. (Ảnh: UEFA)

Đẳng cấp tập thể

Những chiến thắng trước Bournemouth, Newcastle, Arsenal, Burnley hay Atletico Madrid không thể xem là chuyện may mắn của Liverpool. Trước Atletico, Van Dijk chỉ là người hoàn tất hàng loạt cơ hội mà Liverpool tạo ra. Trước đó, Konate, Kerkez hay Wirtz đều có thể ghi bàn. Salah thì liên tục đe dọa hàng thủ đối phương bằng tốc độ và sự năng nổ, còn Isak để lại vài dấu ấn tích cực trong hiệp 1.

Thống kê cho thấy "The Kop" đáng lẽ đã có thể ghi thêm 3-4 bàn nếu dứt điểm tốt hơn. Còn cái "may" nếu có, chỉ là việc đối thủ không thể tận dụng tốt nhất những sai lầm không tránh khỏi của họ. Bản chất chiến thắng của Liverpool đến từ đẳng cấp tập thể, từ khả năng pressing bền bỉ, đặc biệt là bản lĩnh giữ cái đầu lạnh khi trận đấu tưởng như rơi khỏi tầm kiểm soát.

Những bàn thắng vào phút cuối còn phản ánh sự táo bạo của HLV Arne Slot. Những nhân tố giàu sức mạnh luôn có mặt ở các pha bóng cố định. Sự hiện diện của các "gã khổng lồ" Van Dijk (cao 1,95 m), Konate (1,94 m), Ekitike (1,90 m) giải thích rõ sự vượt trội trong lối chơi không chiến của "The Kop", duy trì được mối đe dọa đến tận giây cuối cùng.

Từ Anfield, người ta thấy một Liverpool vừa giàu cảm xúc vừa đầy bản lĩnh. Chiến thắng không chỉ mang về 3 điểm mà còn là lời khẳng định: Liverpool của Arne Slot đã sẵn sàng viết nên những trang mới tại Champions League.

Chiến thắng của Liverpool càng thêm giá trị khi Atletico Madrid luôn là đối thủ khó chịu bậc nhất ở châu Âu. Họ từng loại Liverpool khỏi Champions League mùa 2019-2020. Giờ đây, đại diện Tây Ban Nha thực sự khủng hoảng và thất bại phút cuối trên sân Anfield chỉ khoét sâu thêm nỗi đau của thầy trò HLV Diego Simeone.

