Sao Nhật Bản 'đá bay' 50 triệu bảng ở Champions League

Daizen Maeda tiếp tục gặp khó khăn với phong độ kém cỏi trong màu áo Celtic.

Rạng sáng 27/8, trên đất Kazakhstan, Celtic gây thất vọng khi để Kairat Almaty cầm hòa không bàn thắng trong thời gian thi đấu chính thức ở cả hai lượt trận. Điều đáng nói, Maeda bị xem như "tội đồ" khi bỏ lỡ cơ hội vàng để định đoạt trận đấu trong 90 phút chính thức của lượt về.

Pha bỏ lỡ xảy ra ở phút 87, khi tỷ số vẫn là 0-0, Maeda nhận đường chuyền từ đồng đội vượt qua hàng thủ Kairat và chỉ còn đối mặt với thủ môn Temirlan Anarbekov trong tư thế cực kỳ thuận lợi, nhưng cú sút của anh lại đi chệch khung thành.

The Times bình luận đây là khoảnh khắc "định mệnh" dẫn đến thất bại cay đắng của Celtic. Bởi trong loạt sút luân lưu, cũng chính Maeda là người sút hỏng ở loạt đá thứ 5, trực tiếp khiến Celtic chia tay Champions League 2025/26.

Thua cay đắng trước Kairat Almaty, Celtic phải tham dự giai đoạn phân hạng Europa League 2025/26, giải đấu kém hơn nhiều so với Champions League về tài chính và danh tiếng. Theo ước tính từ Opta, Celtic mất ít nhất 50 triệu bảng tiền doanh thu khi không thể dự giai đoạn phân hạng Champions League 2025/26.

