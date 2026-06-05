Chạy đua tiến độ di dời dân khỏi chung cư xuống cấp ở Nghệ An

Khu C, chung cư Quang Trung ở phường Thành Vinh, Nghệ An. (Ảnh: Phạm Tâm)

Sống thấp thỏm trong chung cư xuống cấp

Khu chung cư Quang Trung tại phường Thành Vinh (Nghệ An) được Chính phủ Đức viện trợ xây dựng vào năm 1974, đưa vào sử dụng từ năm 1976. Khu chung cư bao gồm 22 tòa nhà 5 tầng (chia thành các khu A, B, C và D).

Sau 50 năm đưa vào sử dụng, các tòa nhà ở đây xuống cấp nghiêm trọng, đe dọa đến tính mạng và tài sản của người dân. Trong khi các hộ dân thuộc khu A, B và D được di dời, tái định cư từ nhiều năm trước thì người dân khu C vẫn đang trong cảnh "đi không được, ở không xong".

Tại đây, còn hơn 1.000 người dân sống trong 440 căn hộ thuộc các tòa từ C2-C6. Dọc các hành lang ẩm thấp, nhiều mảng tường, trần bê tông bong tróc, rơi rụng để lộ lớp gạch, thép gỉ sét bên trong.

Người dân cho biết từng có trường hợp cư dân bị mảng vữa từ trần nhà rơi trúng phải nhập viện cấp cứu. Không ít hộ phải căng bạt, kê chậu hứng nước mỗi khi trời mưa lớn. Ngoài ra, không gian sinh hoạt chật hẹp, thiếu chỗ để xe, thiếu khu vui chơi khiến chất lượng sống của người dân ngày càng giảm sút.

Sau 50 năm đưa vào sử dụng, chung cư Quang Trung xuống cấp nghiêm trọng.

Trong căn hộ rộng chưa đầy 40m2 ở tòa C6, ông Trần Xuân Hạ cho biết, gia đình ông nhiều năm sống chung với tình trạng dột nát. Mỗi mùa mưa, nước từ mái thấm xuống khu bếp khiến cả nhà phải dùng bạt che tạm để sinh hoạt.

"Ở mãi cũng sợ, nhưng chuyển đi thì chưa biết đi đâu. Chúng tôi chỉ mong sớm được vào nhà mới để yên tâm sống", ông Hạ chia sẻ.

Năm 2008, UBND tỉnh Nghệ An phê duyệt quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án Cải tạo, xây dựng lại khu C, chung cư Quang Trung do Công ty CP Đầu tư và Phát triển nhà Hà Nội số 30 làm chủ đầu tư.

Theo phương án, người dân các tòa C5 và C6 sẽ được tái định cư tại tòa CT3A; còn người dân C2, C3 và C4 sẽ vào ở tại CT3B. Tuy nhiên, sau nhiều năm triển khai, dự án bị chậm tiến độ. Đến nay, 5 tòa nhà cũ này vẫn chưa thể phá dỡ do chưa hoàn tất công tác bố trí tái định cư.

Trong bối cảnh mùa mưa bão đang đến gần, điều người dân mong mỏi lúc này không chỉ là một căn hộ mới, mà còn là sự an toàn sau nhiều năm sống trong nỗi bất an.

Đến mùa mưa, nước lại dột xuống khu bếp, buộc ông Trần Xuân Hạ dùng bạt che chắn tạm bợ.

Chạy đua tiến độ trước mùa mưa bão

Trước thực trạng xuống cấp nghiêm trọng tại chung cư Quang Trung, chính quyền tỉnh Nghệ An đang yêu cầu các đơn vị liên quan tăng tốc hoàn thành dự án cải tạo, xây dựng lại khu vực này nhằm sớm đưa người dân đến nơi ở mới trước mùa mưa bão năm nay.

Bên cạnh áp lực tiến độ, quá trình di dời người dân hiện vẫn còn nhiều vướng mắc cần tháo gỡ. Theo UBND phường Thành Vinh, khó khăn lớn nhất hiện nay là chính sách hỗ trợ tiền tạm cư cho các hộ dân phải di dời. Bởi theo quy định hiện hành, chính sách hỗ trợ tạm cư chủ yếu áp dụng đối với các dự án thu hồi đất, trong khi dự án cải tạo chung cư chưa có quy định cụ thể.

Địa phương cho rằng, trong bối cảnh người dân buộc phải di chuyển khẩn cấp khỏi khu vực nguy hiểm, cần có chính sách hỗ trợ phù hợp để ổn định cuộc sống tạm thời.

Ngoài ra, qua rà soát, có 21 hộ dân thuộc diện cơi nới sau năm 2004 với tổng giá trị tài sản khoảng 700 triệu đồng. Chính quyền địa phương kiến nghị UBND tỉnh xem xét tiếp tục hỗ trợ 50% giá trị tài sản cho các trường hợp này nhằm tạo đồng thuận trong công tác di dời.

UBND phường Thành Vinh mong muốn chủ đầu tư đẩy nhanh việc nghiệm thu CT3A trước ngày 30/7 thay vì cuối tháng 8 như kế hoạch ban đầu, để đảm bảo từ đầu tháng 8 có thể bắt đầu vận động, tổ chức di dời người dân đến nơi ở mới.

Phía ngoài hành lang, từng mảng vữa lớn trên trần bị bong tróc, trơ ra khung sắt.

Tại buổi kiểm tra tiến độ cải tạo các khu chung cư cũ trên địa bàn phường Thành Vinh mới đây, ông Hoàng Phú Hiền, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An nhấn mạnh, phải hoàn thành dự án đúng tiến độ, bố trí chỗ ở mới cho người dân trước mùa mưa bão.

Ông Hoàng Phú Hiền yêu cầu, chủ đầu tư tập trung tối đa nguồn lực về nhân lực, vật lực và tài chính; tổ chức tăng ca, tăng kíp để đẩy nhanh tiến độ thi công các hạng mục còn lại.

Đối với tòa CT3A, lãnh đạo tỉnh yêu cầu hoàn thành nghiệm thu trước ngày 30/7; hoàn tất các thủ tục liên quan để đến ngày 30/8 có thể bố trí người dân vào ở.

Với tòa CT3B, chậm nhất đến ngày 30/9 phải hoàn thành phần thô; hoàn thiện các hạng mục còn lại để nghiệm thu trong tháng 11 và phấn đấu đưa người dân vào ở trong tháng 12/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh khẳng định, nếu nhà đầu tư tiếp tục không bảo đảm tiến độ theo cam kết, tỉnh sẽ giao Sở Tài chính, Sở Xây dựng tổ chức kiểm tra và xử lý vi phạm theo quy định.

Theo Sở Xây dựng Nghệ An, toàn tỉnh có 23 nhà chung cư cũ được xây dựng trong giai đoạn 1976-1982. Đến nay, chính quyền tổ chức phá dỡ thành công 17 tòa nhà (đạt tỷ lệ 74%). Số chung cư còn lại đều trong tình trạng xuống cấp nghiêm trọng, làm mất mỹ quan đô thị và đe dọa trực tiếp đến sự an toàn của người dân.

Tác giả: Phạm Tâm

Nguồn tin: giaoducthoidai.vn