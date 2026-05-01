Bắt Nguyễn Đỗ Mỹ Anh, trộm hàng hiệu trị giá 10 tỷ đồng của mẹ bạn trai mang bán rồi cho tiền bạn trai mới

Báo An ninh Thủ đô đưa tin, Công an phường Từ Liêm (Hà Nội) đã điều tra, làm rõ và bắt giữ Nguyễn Đỗ Mỹ Anh (sinh năm 2007, trú tại phường Hoàng Liệt) để phục vụ công tác điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào cuối tháng 3/2026, đơn vị tiếp nhận đơn trình báo của bà A.T (trú trên địa bàn) về việc bị mất nhiều tài sản giá trị lớn, gồm trang sức kim cương, đồng hồ Rolex và túi xách hàng hiệu, với tổng giá trị ước tính khoảng 10 tỷ đồng.

Một phần tang vật. Ảnh: PV/ Hà Nội mới.

Theo lời bà T, gia đình bà sinh sống tại căn hộ chung cư ở phường Từ Liêm đã 4 năm và chưa từng xảy ra mất trộm. Các tài sản như trang sức, phụ kiện thường được cất trong hộp, đặt tại tủ kính gần giường ngủ. Lần gần nhất bà sử dụng số trang sức này là ngày 31/1/2026, sau đó cất lại và không dùng đến.

Đến ngày 20/3, bà phát hiện nhiều tài sản đã “không cánh mà bay”, gồm nhiều nhẫn, lắc tay, vòng vàng đính kim cương và một đồng hồ Rolex.

Qua xác minh, ngoài các thành viên trong gia đình, trong khoảng thời gian từ đầu tháng 2 đến khi phát hiện vụ việc, chỉ có Nguyễn Đỗ Mỹ Anh – bạn gái của con trai bà T. thường xuyên đến chơi và ở lại. Từ đây, lực lượng chức năng tập trung hướng điều tra vào đối tượng này.

Theo báo Hà Nội mới, bằng các biện pháp nghiệp vụ, công an xác định Mỹ Anh chính là thủ phạm. Tại cơ quan điều tra, đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội.

Mỹ Anh tại cơ quan công an. Ảnh: PV/ Hà Nội mới.

Tại cơ quan điều tra, Mỹ Anh khai nhận, trong thời gian đến nhà anh H.Đ chơi, thấy nhiều trang sức, tài sản có giá trị lớn của bà T. được để trong hộp tại tủ kính không khóa nên nảy sinh ý định trộm cắp.

Từ cuối tháng 1 đến giữa tháng 3/2026, Mỹ Anh đã thực hiện tổng cộng 8 vụ trộm. Ban đầu, đối tượng chỉ lấy các món nhỏ như dây đeo hàng hiệu, sau đó tăng dần giá trị tài sản, gồm túi xách, vòng tay, đồng hồ và nhiều trang sức đắt tiền.

Toàn bộ số tài sản trộm được chủ yếu được bán cho một người tên L.S.D. Tổng số tiền Mỹ Anh thu về hơn 1,7 tỷ đồng. Đáng chú ý, phần lớn số tiền này đã được đối tượng chuyển cho một người bạn trai khác.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Đỗ Mỹ Anh để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản” để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định pháp luật.

Hình phạt với tội trộm cắp tài sản theo Điều 173 Bộ luật Hình sự Tội trộm cắp tài sản được quy định tại Điều 173 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), cụ thể như sau: * Khung 1: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm: + Đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm; + Đã bị kết án về tội này hoặc về một trong các tội quy định tại các điều 168, 169, 170, 171, 172, 174, 175 và 290 Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi 2017), chưa được xóa án tích mà còn vi phạm; + Gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội; + Tài sản là phương tiện kiếm sống chính của người bị hại và gia đình họ; + Tài sản là di vật, cổ vật. * Khung 2: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm: + Có tổ chức; + Có tính chất chuyên nghiệp; + Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 50.000.000 đồng đến dưới 200.000.000 đồng; + Dùng thủ đoạn xảo quyệt, nguy hiểm; + Hành hung để tẩu thoát; + Tài sản là bảo vật quốc gia; + Tái phạm nguy hiểm. * Khung 3: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm: + Chiếm đoạt tài sản trị giá từ 200.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng; + Lợi dụng thiên tai, dịch bệnh. * Khung 4: Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm: + Chiếm đoạt tài sản trị giá 500.000.000 đồng trở lên; + Lợi dụng hoàn cảnh chiến tranh, tình trạng khẩn cấp. * Hình phạt bổ sung: Người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng.

Tác giả: Lam Giang (t/h)

Nguồn tin: gocnhinphaply.nguoiduatin.vn