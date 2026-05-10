Trộm thẻ ATM rồi đoán mật khẩu, thanh niên 21 tuổi rút trộm gần 50 triệu đồng

Lâm nghe quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can

Ngày 9-5, thông tin từ Công an xã Ninh Châu cho hay Công an tỉnh Quảng Trị đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh bắt tạm giam Võ Sơn Lâm (21 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu) để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản.

Trước đó Công an xã Ninh Châu, tỉnh Quảng Trị tiếp nhận tin báo của bà T.T.B. - 45 tuổi, trú thôn Hòa Bình, xã Ninh Châu - về việc bị kẻ gian lấy trộm thẻ ATM của Ngân hàng BIDV và rút tiền trong tài khoản.

Sau khi tiếp nhận, công an xã triển khai các biện pháp truy xét nhanh, xác định Võ Sơn Lâm đã thực hiện hành vi trên. Lâm từng có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản.

Lâm nhiều lần lấy trộm thẻ ATM của bà B., sau đó đoán mật khẩu do chủ thẻ đặt đơn giản. Nam thanh niên này sử dụng thẻ đến các cây ATM để rút tiền, tổng số tiền chiếm đoạt là 48,49 triệu đồng.

Từ vụ việc trên, Công an xã Ninh Châu khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trong quản lý tài sản cá nhân, đặc biệt là thẻ ATM. Người dân nên cất giữ thẻ cẩn thận, thường xuyên kiểm tra biến động tài khoản và cài đặt mật khẩu có độ bảo mật cao, tránh sử dụng các dãy số đơn giản hoặc thông tin cá nhân dễ đoán.

Tác giả: Quốc Nam

Nguồn tin: tuoitre.vn