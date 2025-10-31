Đèo Cả khởi công loạt công trình an sinh xã hội tại Nghệ An

Ngày 29/10 vừa qua, tại tỉnh Nghệ An, Tập đoàn Đèo Cả phối hợp với UBND tỉnh tổ chức lễ khởi công Tòa nhà Khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương (tại xã Tương Dương) và Trường Mầm non Mường Ải (tại xã Mường Típ).

Đây là các công trình nằm trong chuỗi hoạt động an sinh xã hội của Bộ Công an được triển khai tại các địa phương khó khăn trên cả nước.

Hình ảnh tại lễ khởi công. Nguồn ảnh: Deoca.vn

Các dự án hướng tới nâng cao chất lượng y tế và giáo dục cho người dân khu vực biên giới phía Tây Nghệ An, thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, lực lượng Công an nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp đối với công tác an sinh xã hội tại địa phương.

Theo đó, Toà nhà Khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương và Trường Mầm non Mường Ải được đầu tư xây dựng trong bối cảnh điều kiện y tế, giáo dục tại khu vực miền núi Nghệ An còn nhiều hạn chế, cơ sở vật chất thiếu thốn, xuống cấp.

Hiện Trung tâm Y tế Tương Dương đang hoạt động trong điều kiện hạ tầng chưa đồng bộ, chưa có đủ các phòng chức năng chuyên sâu, khu khám bệnh và khu điều trị nội trú đạt chuẩn. Trong khi đó, nhu cầu khám chữa bệnh của người dân vùng cao ngày càng tăng, đặc biệt với các dịch vụ y tế cơ bản, cấp cứu và chăm sóc sức khỏe ban đầu.

Tương tự, Trường Mầm non Mường Ải cũng đối mặt với tình trạng cơ sở vật chất xuống cấp, chỉ có một số phòng học tạm, thiếu các phòng chức năng, khu giáo dục thể chất, sân chơi ngoài trời và các hạng mục phục vụ phát triển toàn diện cho trẻ.

Phối cảnh Toà nhà Khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương. Nguồn ảnh: Deoca.vn

Theo kế hoạch, Toà nhà Khám chữa bệnh Trung tâm Y tế Tương Dương sẽ được đầu tư xây dựng mới với quy mô hiện đại gồm khối nhà khám chuyên sâu và khu điều trị nội trú đạt chuẩn, đủ khả năng đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe và cấp cứu cho khoảng 80.000 người dân miền núi Nghệ An.

Trường Mầm non Mường Ải sẽ được xây dựng khang trang với 8 phòng học chính, 2 phòng học chuyên môn, cùng nhà hiệu bộ, bếp ăn tập thể, sân chơi ngoài trời và các phòng chức năng khác, đáp ứng tiêu chuẩn trường mầm non quốc gia.

Chia sẻ tại lễ khởi công, ông Nguyễn Hữu Hùng – Phó Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Đèo Cả, đại diện Tập đoàn Đèo Cả và Tập đoàn Phương Trang với vai trò đồng hành cùng Bộ Công an và UBND tỉnh Nghệ An, cho biết: “Chúng tôi tự hào được góp phần xây dựng những công trình ý nghĩa cho vùng biên giới Nghệ An. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội mà còn là niềm vinh dự khi mang lại cơ hội học tập và chăm sóc sức khỏe tốt hơn cho người dân. Chúng tôi cam kết huy động đầy đủ nguồn lực, áp dụng các tiêu chuẩn kỹ thuật và quản lý tiên tiến nhất, đảm bảo tiến độ, chất lượng và an toàn tuyệt đối trong suốt quá trình thực hiện. Qua đó tiếp tục thể hiện trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp trong việc chung tay vì cộng đồng”.

Tác giả: Việt Hoàng

Nguồn tin: reatimes.vn