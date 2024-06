Đề nghị cơ quan công an điều tra thông tin lộ đề ngữ văn thi lớp 10

Liên quan đến thông tin trên mạng xã hội cho rằng đề thi ngữ văn kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 của TP Hà Nội bị lộ, sáng 9-6, ông Trần Thế Cương, Giám đốc GD-ĐT Hà Nội, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo thi, tuyển sinh năm học 2024-2025 TP Hà Nội khẳng định đây là không chính xác. Không có việc lộ đề ngữ văn tại Hà Nội.

Việc xây dựng, in sao và vận chuyển đề thi kỳ thi tuyển sinh lớp 10 THPT năm học 2024-2025 tại Hà Nội được thực hiện theo quy trình nghiêm ngặt, đúng quy chế thi và bảo đảm bảo mật tuyệt đối.

Toàn bộ quy trình này có sự tham gia giám sát của lực lượng an ninh. Đề thi được bàn giao tới các điểm thi vào ngày 7-6, trước ngày thi chính thức một ngày. Phòng bảo quản đề thi tại 201 điểm thi trên địa bàn thành phố đều có lực lượng công an và hệ thống camera an ninh giám sát 24/24 giờ.

Sở GD-ĐT Hà Nội đã đề nghị cơ quan công an điều tra, xác minh việc thông tin trên mạng xã hội không đúng sự thật, gây hoang mang dư luận.

Tối 8-6, sau khi thí sinh Hà Nội hoàn thành 2 môn ngữ văn và ngoại ngữ của kỳ thi tuyển sinh lớp 10 năm học 2024-2025, mạng xã hội xôn xao thông tin lộ đề thi ngữ văn.

Theo thông tin đăng tải, đề thi ngữ văn ban đầu có tác phẩm "Bếp lửa" của tác giả Bằng Việt, đề thi nghị luận bàn về lòng dũng cảm. Tuy nhiên, do lộ đề nên 5 giờ ngày 8-6, trước giờ thi môn ngữ văn, toàn bộ đề thi đã được thay mới, kể cả đề toán và tiếng Anh.

Tác giả: Yến Anh

Ảnh: Hữu Hưng

Nguồn tin: Báo Người Lao động