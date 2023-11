Nữ sinh làm lộ đề thi tốt nghiệp THPT đối diện với khung hình phạt 10 năm tù

Khởi tố nữ sinh làm lộ đề thi THPT 2023

Liên quan đến vụ nữ thí sinh làm lộ đề thi môn Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 ở Yên Bái, Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh Yên Bái đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Ngô Hồng Ánh (21 tuổi, trú tại xã Tân Thịnh, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái) để điều tra về tội Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước theo quy định tại khoản 2 Điều 337 Bộ luật Hình sự.

Nữ sinh làm lộ đề thi Toán của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023 cấu thành tội “Cố ý làm lộ bí mật Nhà nước”. Ảnh minh hoạ.

Quá trình điều tra xác định, ngày 28/6/2023, trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT, tại phòng thi số 061, điểm thi Trường THPT Hoàng Quốc Việt, xã Giới Phiên, thành phố Yên Bái, sau 60 phút làm bài thi trắc nghiệm môn Toán (2/3 thời gian làm bài), Ngô Hồng Ánh dùng điện thoại di động mang vào từ trước chụp ảnh phần đề thi mà Ánh chưa làm được để gửi qua ứng dụng Messenger cho 3 người khác làm bài thi hộ.

Công an tỉnh Yên Bái cho rằng, hành vi của Ánh dù không gây ảnh hưởng đến kết quả chung của kỳ thi nhưng đã vi phạm quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Trước đó, ngày 28/10, Công an tỉnh Cao Bằng khởi tố 1 thí sinh và 2 người khác để điều tra về tội cố ý làm lộ bí mật Nhà nước liên quan đến vụ lộ đề thi môn Ngữ văn của Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2023.

Nữ sinh làm lộ đề thi đối diện khung hình phạt 10 năm tù

Trao đổi với PV Báo Đại Đoàn Kết, luật sư Bùi Xuân Lai, Công ty Luật TNHH hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X cho biết, đây không phải là lần đầu tiên việc lộ đề thi diễn ra. Việc các đối tượng sử dụng các thiết bị công nghệ cao như tai nghe blutooth, điện thoại, đồng hồ thông minh để gửi đề thi ra bên ngoài nhằm mục đích gian lận diễn ra khá phổ biến.

Ở tại một số điểm thi tốt nghiệp THPT hầu như năm nào cũng xảy ra tình trạng bị lộ đề thi một cách cố ý hoặc vô ý, điều này thể hiện lối suy nghĩ đơn giản, thậm chí là cố ý vi phạm nhằm đạt được mục đích riêng.

Luật sư Bùi Xuân Lai, Công ty Luật TNHH hệ thống dịch vụ pháp lý Luật sư X.

Nhiều người nghĩ rằng, khi cuộc thi bắt đầu thì việc chia sẻ đề thi lên mạng xã hội là việc làm hết sức bình thường và đôi khi đây còn là sự kiện để người viết câu view, câu tương tác trên mạng xã hội.

'Dựa trên khía cạnh giáo dục, xã hội học thì việc làm này làm ảnh hưởng đến toàn bộ hội đồng thi trên cả nước, xâm phạm đến quyền của tất cả thí sinh cùng tham dự, ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh tế, an ninh trật tự xã hội.

Còn về khía cạnh pháp luật, đây là hành vi vi phạm pháp luật có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự nếu mức độ hành vi đủ yếu tố cấu thành tội phạm”, luật sư Lai khẳng định.

Vị luật sư cũng cho biết, đối chiếu khoản 2 Điều 337 Bộ luật Hình sự, nữ sinh ở Yên Bái có thể bị phạt tù từ 5 năm đến 10 năm.

'Đây cũng là một bài học đắt giá cho những người đã và có ý muốn gian lận trong các kỳ thi', luật sư Bùi Xuân Lai chia sẻ thêm.

Theo quyết định số 531/QĐ-TTg ngày 19/5/2023 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành, danh mục bí mật Nhà nước trong lĩnh vực giáo dục thuộc dạng tối mật bao gồm:

Đề thi chính thức; đề thi dự bị; đáp án đề thi chính thức; đáp án đề thi dự bị của các kỳ thi tốt nghiệp THPT, thi chọn học sinh giỏi quốc gia, thi chọn đội tuyển Olympic quốc tế và khu vực chưa công khai.

Với quy định này, đề thi tốt nghiệp THPT là loại tài liệu tối mật, được bảo vệ theo quy định pháp luật về bảo vệ bí mật Nhà nước.

Luật sư Bùi Xuân Lai cho biết, với đề thi chưa được công bố mà cố ý hoặc vô ý làm lộ lọt thì người làm lộ đề thi sẽ bị xử lý hình sự về tội 'cố ý làm lộ bí mật Nhà nước' hoặc tội 'vô ý làm lộ bí mật Nhà nước'.

