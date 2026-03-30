Đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra hiện trường thi công Dự án

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền kiểm tra những vị trí còn vướng mắc trên toàn tuyến

Theo báo cáo mới nhất của Sở Xây dựng, Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn có tổng diện tích đất thu hồi 5,08 ha với 997 hộ dân ảnh hưởng. Đến thời điểm hiện tại, khu tái định cư rộng 1,0 ha đã hoàn thành và bàn giao cho 03 hộ dân tại xã Kim Liên và xã Đại Huệ.

Lãnh đạo xã Kim Liên báo cáo những vướng mắc trên tuyến qua địa bàn xã

Về tiến độ xây lắp, các nhà thầu đã triển khai thi công được 7,93km trên tổng số 10,69km toàn tuyến. Hiện vẫn còn khoảng 2,76km chưa thể thi công do vướng mắc hệ thống hạ tầng kỹ thuật (HTKT) bao gồm: Đường điện trung hạ thế, đường nước sinh hoạt, cáp viễn thông và một số công trình của người dân chưa được di dời. Một trong những khó khăn hiện nay là nguồn vốn giải phóng mặt bằng (GPMB) bị đội lên khoảng 96,343 tỷ đồng so với tổng mức đầu tư ban đầu. Tuy nhiên, khó khăn này đã được tháo gỡ khi Bộ Xây dựng thống nhất chủ trương cho phép sử dụng chi phí dự phòng và vốn sẽ được chuyển về kho bạc địa phương chậm nhất vào ngày 31/3/2026.

Các công trình nhà ở trên địa bàn xã Kim Liên đã thực hiện tháo dỡ để bàn giao mặt bằng thực hiện Dự án

Bên cạnh đó, tiến độ di dời hạ tầng của các đơn vị liên quan thực hiện chậm so với cam kết. Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An thi công chỉ đạt trung bình 43m/ngày, chưa đáp ứng yêu cầu. Hệ thống dây cáp của VNPT, Viettel, Mobifone trên tuyến còn rất nhiều, chưa được di dời triệt để.

Nhà thầu báo cáo việc di dời đường nước

Tại các xã Đại Huệ, Vạn An và Kim Liên có tổng cộng 66 hộ dân đã được phê duyệt phương án nhưng chưa nhận được tiền đền bù nên chưa tháo dỡ công trình.

Qua kiểm tra thực tế tại hiện trường và nghe báo cáo của các địa phương, đơn vị, để đảm bảo tiến độ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu các cơ quan, đơn vị vào cuộc quyết liệt, phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc hạ tầng kỹ thuật trước ngày 15/4/2026.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền yêu cầu cần phải tập trung đẩy nhanh tiến độ thi công Dự án

Công ty Cổ phần Cấp nước Nghệ An, đơn vị di dời đường điện phải tăng mũi thi công, đẩy nhanh tiến độ. Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý việc di dời đường điện, đường nước phải được đẩy nhanh, hạn chế làm ảnh hưởng đến đời sống của người dân, nhất là vào mùa nắng nóng. Rà soát thật kỹ năng lực của nhà thầu, nếu không đáp ứng yêu cầu công việc cần phải thay thế.

Hiện nay, kinh phí đã được chuyển về cho các địa phương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu chính quyền các xã: Kim Liên, Vạn An, Đại Huệ trong vài ngày tới phải hoàn thành việc chi trả đồng thời vận động người dân tháo dỡ công trình ngay sau khi nhận tiền và xử lý nghiêm các trường hợp cản trở thi công.

Nhà thầu tập trung thi công hoàn thiện các đoạn tuyến được bàn giao mặt bằng sớm

VNPT Nghệ An, Viettel Nghệ An, Mobifone Nghệ An khẩn trương di dời hệ thống dây viễn thông nằm trong phạm vi giải phóng mặt bằng dự án trước ngày 15/04/2026...

Về phía chủ đầu tư - Ban QLDA 85, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền đề nghị đơn vị chỉ đạo nhà thầu thi công dứt điểm đối với những vị trí đã thực hiện việc đào đắp nền nhằm đảm bảo an toàn giao thông, vệ sinh lao động cho người và phương tiện tham gia lưu thông trên tuyến, nhất là trong thời điểm nắng nóng hiện nay. Đối với những vị trí mặt bằng sạch không vướng hạ tầng kỹ thuật thì khẩn trương triển khai thi công nhằm đảm bảo tiến độ Dự án.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn