Nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo giải phóng mặt bằng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn

Theo đánh giá của UBND tỉnh, tiến độ công tác bồi thường GPMB và di dời hạ tầng kỹ thuật Dự án cải tạo, mở rộng Quốc lộ 46 đoạn Vinh - Nam Đàn hiện vẫn chưa đạt yêu cầu.

Cụ thể, Dự án đã không đáp ứng được thời hạn hoàn thành trước ngày 15/01/2025 theo chỉ đạo trước đó của Bí thư Tỉnh ủy và Chủ tịch UBND tỉnh. Việc chậm trễ này gây ảnh hưởng trực tiếp đến tiến độ thi công và mục tiêu hoàn thành công trình trọng điểm của tỉnh.

Trước tình hình này, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các Sở, ngành liên quan cùng lãnh đạo UBND các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An phải nghiêm túc kiểm điểm, rút kinh nghiệm trong công tác chỉ đạo, điều hành thực hiện các nhiệm vụ được giao.

Để đảm bảo nhu cầu đi lại và an toàn giao thông trên tuyến đường huyết mạch dẫn về Khu di tích quốc gia đặc biệt Kim Liên, Chủ tịch UBND tỉnh đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng đơn vị.

Đối với các xã Kim Liên, Đại Huệ, Vạn An: Phải huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để xử lý dứt điểm các tồn tại trong GPMB. UBND tỉnh sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu không hoàn thành theo yêu cầu.

Đối với các Sở (Xây dựng, Nông nghiệp và Môi trường, Công Thương): Phải bám sát hiện trường, phối hợp chặt chẽ với địa phương, kịp thời hướng dẫn, tháo gỡ ngay các khó khăn, vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện;, không để xảy ra tình trạng chậm trễ do chờ ý kiến, chậm hướng dẫn, chậm thẩm định. Giám đốc các Sở chịu trách nhiệm trước UBND tỉnh nếu để xảy ra ách tắc, kéo dài do nguyên nhân chủ quan của cơ quan mình.

Đối với Ban Quản lý dự án 85 (Bộ Xây dựng): Chỉ đạo nhà thầu tập trung nhân lực, thiết bị thi công ngay tại các điểm đã có mặt bằng; đồng thời đảm bảo kinh phí chi trả GPMB kịp thời cho người dân.

Đối với các đơn vị quản lý hạ tầng (Điện lực, VNPT, Công ty cổ phần Cấp nước Nghệ An...): Chấm dứt tình trạng chậm trễ kéo dài trong việc di dời các công trình kỹ thuật ảnh hưởng đến dự án.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng chủ trì, theo dõi, đôn đốc và tổng hợp kết quả triển khai thực hiện dự án. Định kỳ hằng tuần, Sở phải báo cáo UBND tỉnh để kịp thời chỉ đạo và xử lý các tổ chức, cá nhân thiếu tinh thần trách nhiệm, làm chậm tiến độ dự án.

Tác giả: PQ (tổng hợp)

Nguồn tin: nghean.gov.vn