Đẩy nhanh tiến độ dự án trường chuyên nổi tiếng hàng trăm tỷ tại Nghệ An

Giai đoạn 2 của dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu tổng mức gần đầu tư 101 tỷ đồng.

Cấp tập hoàn thành tiến độ giai đoạn 2

Nhân lúc thời tiết thuận lợi, đơn vị thi công đang triển khai máy móc, công nhân tập trung hoàn thành các hạng mục thuộc giai đoạn 2 của dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (nằm tại phường Vinh Lộc, tỉnh Nghệ An).

Theo đơn vị thi công, giai đoạn 2 của dự án xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu bắt đầu được đưa vào thi công từ tháng 6/2025, và đến thời điểm này các hạng mục đều trong quá trình thi công phần thô, thực hiện đúng tiến độ đã đề ra.

Dự án xây mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu được UBND tỉnh phê duyệt năm 2018. Trường mới được xây dựng trên tổng diện tích 85.233 m².

Ngay sau khi phê duyệt, giai đoạn 1 của dự án với kinh phí đầu tư 95 tỷ đồng do Sở Giáo dục và Đào tạo Nghệ An làm chủ đầu tư, với các hạng mục như: khối phòng học, phòng chức năng, thư viện và được kết nối với nhau qua hệ thống hành lang cầu đã hoàn thành vào năm 2022.

Dự án triển khai với nhiều hạng mục như: Khối nhà hiệu bộ, khối nhà ăn, khối nhà ký túc xá học sinh và một số hạng mục khác.

Ngay sau giai đoạn 1, ngày 28/2/2023, HĐND tỉnh Nghệ An đã phê duyệt Nghị quyết số 05/NQ-HĐND về việc chủ trương đầu tư dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu (giai đoạn 2), tổng mức gần đầu tư 101 tỷ đồng.

Giai đoạn 2 của dự án triển khai với nhiều hạng mục như: Khối nhà hiệu bộ, khối nhà ăn, khối nhà ký túc xá học sinh và một số hạng mục khác. Chủ đầu tư được giao cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An, đơn vị thi công là Công ty CP Xây dựng Nghệ An.

Sau nhiều tháng thi công, dự án gặp một số khó khăn do vấn đề thời tiết, cũng như ảnh hưởng giá cả vật liệu xây dựng. Bởi vậy, phía chủ đầu tư luôn kịp thời hỗ trợ, tháo gỡ cho nhà thầu thi công đẩy nhanh dự án.

Về tiến độ của dự án, chỉ huy công trình cho hay: "Theo kế hoạch, đến đầu năm 2027 việc xây dựng các hạng mục của giai đoạn 2 sẽ hoàn thành, nhưng chúng tôi đang cố gắng đẩy nhanh tiến độ để có thể bàn giao vào giữa năm 2026".

Trước đó, giai đoạn 1 của dự án với kinh phí đầu tư 95 tỷ đồng đã được hoàn thành từ năm 2022 nhưng vẫn chưa thể đưa vào sử dụng.

Sớm đẩy nhanh việc cấp vốn để triển khai giai đoạn 3

Tuy nhiên, để hoàn thành và đi vào sử dụng, dự án Trường THPT chuyên Phan Bội Châu cần phải hoàn thành cả 3 giai đoạn. Trong đó, điều quan trọng nhất là phải kịp thời cấp đủ vốn để triển khai thi công.

Về giai đoạn 3 của dự án, theo kế hoạch đầu tư công cũng sẽ nằm trong giai đoạn 2026 - 2030, với tổng vốn đầu tư khoảng 290 tỷ đồng. Để dự án sớm về đích theo đúng kế hoạch, hiện UBND tỉnh cũng đang yêu cầu Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An rà soát lại dự án và điều chỉnh lại một số hạng mục để phù hợp với yêu cầu thực tế.

Trao đổi về việc này, đại diện Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Nghệ An cho biết thêm: "Với tiến độ của dự án, đến tháng 6/2026 sẽ hoàn thành xong các hạng mục của giai đoạn 2. Vì vậy, ban đang hoàn thiện hồ sơ để trình UBND tỉnh về chủ trương đầu tư dự án giai đoạn 3, với quyết tâm nhanh chóng đưa dự án vào sử dụng".

Bởi vậy, cần phải nhanh chóng hoàn thành cả 3 giai đoạn để tránh lãng phí ngân sách Nhà nước.

Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là ngôi trường giàu thành tích bậc nhất của xứ Nghệ và nằm trong tốp đầu về chất lượng trong hệ thống các trường chuyên của cả nước.

Tuy nhiên, sau nhiều năm sử dụng, hiện nhiều hạng mục của nhà trường đã xuống cấp, không đáp ứng được yêu cầu của Chương trình Giáo dục phổ thông mới. Với ý nghĩa đặc biệt trên, việc đầu tư xây dựng dự án: Xây dựng mới Trường THPT chuyên Phan Bội Châu là thực sự cần thiết và phù hợp.

Đây cũng là mong mỏi bấy lâu nay của các thế hệ giáo viên và học sinh nhà trường với mong muốn có một ngôi trường khang trang, hiện đại, có đủ các điều kiện về phòng học, phòng chức năng, hệ thống sân thể thao, bãi tập… đảm bảo đạt chuẩn, đồng bộ, hiện đại, ngang tầm khu vực và quốc tế, đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao trong thời kỳ hội nhập.

Tác giả: Ngọc Quân

Nguồn tin: vtv.vn