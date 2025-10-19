MST muốn làm bệnh viện đa khoa hơn 1.500 tỷ tại Nghệ An

Khu đất MST đề xuất thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Phượng Hoàng nằm trên trục đường Đại lộ Vinh - Cửa Lò. Ảnh: Văn Dũng

UBND phường Vinh Lộc vừa có báo cáo gửi Sở Tài chính tỉnh Nghệ An về việc phối hợp báo cáo trình danh mục khu đất đấu thầu thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Phượng Hoàng tại phường Vinh Lộc.

Theo đó, dự án Bệnh viện đa khoa Phượng Hoàng do CTCP Đầu tư MST đề xuất trên khu đất rộng hơn 34.600m2, với quy mô 350 giường, sản phẩm cung cấp dịch vụ y tế đa khoa chất lượng cao như: Nội, ngoại, sản, nhi,… trong đó mũi nhọn là tim mạch, tổng mức đầu tư dự án 1.510 tỷ đồng.

UBND phường Vinh Lộc cho biết, phạm vi thực hiện dự án được quy hoạch là đất y tế, phù hợp mục tiêu dự án. Đối với vị trí khu đất dự án đầu tư bệnh viện do CTCP đầu tư MST đề xuất thuộc trường hợp phải trình HĐND tỉnh thông qua danh mục các khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trước khi thực hiện xem xét chấp thuận chủ trương đầu tư tại dự án.

UBND phường Vinh Lộc đề nghị Sở Tài chính tỉnh Nghệ An tham mưu UBND tỉnh trình HĐND tỉnh thông qua danh mục khu đất thực hiện đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư đối với dự án trên.

Theo tìm hiểu của Nhadautu.vn, CTCP Đầu tư MST có trụ sở tại xã Đan Phượng, TP. Hà Nội, doanh nghiệp này được thành lập vào năm 2009 với ngành nghề chính là xây dựng.

Tại thời điểm tháng 9/2025, MST có vốn điều lệ ở mức hơn 836 tỷ đồng, do ông Nguyễn Huy Quang làm Chủ tịch HĐQT, ông Phan Huy Dũng làm Tổng giám đốc.

Theo báo cáo tài chính giữa niên độ năm 2025 đã được soát xét, tính đến ngày 30/6/2025 MST có tổng cộng nguồn vốn ở mức hơn 2.800 tỷ đồng.

Báo cáo tài chính của MST cho thấy, 6 tháng đầu năm doanh thu thuần của doanh nghiệp này ở mức hơn 731,4 tỷ đồng, cao hơn 146 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước. Sau khi trừ đi mọi chi phí MST lãi ròng hơn 10,6 tỷ đồng, cao hơn 4 tỷ đồng so với cùng kỳ năm trước.

Theo MST, trong 6 tháng đầu năm 2025, lợi nhuận sau thuế tăng hơn 4 tỷ tương đương so với cùng kỳ năm trước do doanh nghiệp này đẩy mạnh công tác thi công, nỗ lực hoàn thành công trình trọng điểm “Trung tâm Thương mại – Dịch vụ và Căn hộ I-Tower Quy Nhơn” với biên lợi nhuân hoạt động xây dựng của tăng đạt 17% tốt hơn so với phần thân thô của cùng kỳ năm trước.

Bên cạnh đó, mảng thương mại tăng trưởng ổn định, doanh thu 6 tháng đầu năm 2025 tăng khoảng 36% so với cùng kỳ năm 2024.

Ngoài hai hoạt động chính nêu trên, hoạt động đầu tư tài chính và hợp tác đầu tư bất động sản đạt hiêu quả tốt, mang lại lợi nhuận ổn định cho MST.

Bên kia bảng kế toán, tại ngày 30/6, nợ phải trả của MST hơn 1.951 tỷ đồng, trong đó nợ ngắn hạn hơn 764 tỷ đồng, nợ dài hạn hơn 1.187 tỷ đồng. Vốn chủ sở hữu của MST nằm ở mức 859,2 tỷ đồng.

Theo Nghị quyết ĐHCĐ năm 2025, MST đặt doanh thu thuần hơn 2.188 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế ở mức hơn 85 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 68,2 tỷ đồng, tỷ lệ chia cổ tức 10%.

Tác giả: Văn Dũng

Nguồn tin: nhadautu.vn