'Thế kẹt' tại dự án bệnh viện 1.500 tỷ ở Nghệ An

UBND tỉnh Nghệ An vừa có công văn gửi đến các Sở Tài chính, Nội vụ, Y tế, Đảng ủy – UBND phường Vinh Lộc về việc giải quyết thủ tục đầu tư thực hiện dự án.

Theo UBND tỉnh Nghệ An, cơ quan này đã có văn bản số 6061/UBND-CN ngày 25/6/2025 về việc đề xuất đầu tư thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Phượng Hoàng tại phường Vinh Lộc của Liên danh CTCP Đầu tư Xây dựng hạ tầng và Giao thông (Intracom) và CTCP Đầu tư MST. Sở Tài chính đã có văn bản số 6329/STC-TC&PTDN ngày 24/9/2025 gửi UBND phường Vinh Lộc về ý kiến triển khai thực hiện. Tuy nhiên, đến nay các thủ tục đầu tư dự án vẫn gặp nhiều vướng mắc, qua báo cáo của nhà đầu tư và các sở ngành thì lý do chính là do sự thiếu phối hợp của chính quyền cơ sở.

Vì vậy, Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu Đảng ủy, UBND phường Vinh Lộc; Bí thư, Chủ tịch UBND phường phải nghiêm túc tập trung phối hợp chặt chẽ với các Sở, ngành và đơn vị liên quan để giải quyết thủ tục đầu tư dự án đảm bảo tiến độ xử lý hồ sơ theo đúng quy định, báo cáo các Sở, ngành và UBND tỉnh trước ngày 25/10/2025.

“Trường hợp chậm tiến độ do chủ quan thì cá nhân Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường chịu hoàn toàn trách nhiệm trước Chủ tịch UBND tỉnh và trước pháp luật”, công văn của UBND tỉnh Nghệ An nêu rõ.

Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Nghệ An cũng giao Sở Tài chính chủ trì, phối hợp các sở, ngành và đơn vị liên quan căn cứ chức năng, nhiệm vụ của đơn vị để hướng dẫn, đôn đốc triển khai các bước thủ tục đầu tư đảm bảo tiến độ, báo cáo Chủ tịch UBND tỉnh xử lý các nội dung đảm bảo quy định.

Đồng thời, đề nghị nhà đầu tư tập trung phối hợp làm việc chặt chẽ với các sở, ngành và đơn vị liên quan để sớm hoàn thành các bước thủ tục đầu tư, quá trình triển khai nếu phát sinh khó khăn, vướng mắc thì kịp thời báo cáo UBND tỉnh xem xét chỉ đạo giải quyết theo đúng quy định.

Cần đánh giá lại việc thu hồi đất làm dự án

Trước đó, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã đề nghị nhà đầu tư chủ động phối hợp và cung cấp các hồ sơ, tài liệu liên quan đến dự án đang đề xuất để UBND phường Vinh Lộc có cơ sở có Tờ trình trình gửi UBND tỉnh quyết định.

Trong nội dung văn bản phúc đáp đến UBND phường Vinh Lộc, Sở Tài chính tỉnh Nghệ An cho biết, hiện UBND phường Vinh Lộc chưa đánh giá “sự thật cần thiết phải thu hồi đất” của việc thực hiện dự án để xem xét trình HĐND tỉnh thông qua danh mục thu hồi đất theo quy định tại Điều 79 Luật Đất đai 2024.

Sở Tài chính tỉnh Nghệ An đã đề nghị UBND phường Vinh Lộc thực hiện đúng ý kiến của sở, xác định rõ sự thật cần thiết để nhà nước thu hồi đất, để thực hiện dự án nêu trên và các nội dung liên quan khác; trong trường hợp xác định rõ sự thật cần thiết, đề nghị có tờ trình đề xuất (không phải là dạng văn bản cho ý kiến) để trình UBND tỉnh xem xét trình HĐND tỉnh.

Trao đổi với Nhadautu.vn, đại diện liên danh Intracom - MST mong muốn dự án sớm được chính quyền địa phương chấp thuận chủ trương đầu tư để nhà đầu tư khởi công xây dựng và đưa dự án vào hoạt động đúng như tiến độ đề xuất.

Theo đại diện liên danh, dự án này không chỉ mang lại lợi ích về mặt y tế mà còn góp phần tạo công ăn việc làm ổn định cho người dân địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Nghệ An.

“Đây là bước đi chiến lược nhằm góp phần phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe hiện đại, đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh ngày càng cao của cộng đồng. Chúng tôi đang dự định đầu tư thêm một Bệnh viện dưỡng lão dành cho người cao tuổi, tạo điều kiện chăm sóc toàn diện và chu đáo cho thế hệ lớn tuổi tại quê hương”, vị đại diện liên danh nhà đầu tư nói.

Liên danh Intracom – MST cũng cam kết sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ, đóng góp tích cực vào ngân sách nhà nước, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh và văn minh.

Liên danh Intracom - MST đã có đề xuất thực hiện dự án Bệnh viện đa khoa Phượng Hoàng tại phường Vinh Lộc. Dự án dự kiến triển khai trên khu đất rộng 34.600m2, với quy mô 350 giường, sản phẩm cung cấp dịch vụ y tế đa khoa chất lượng cao như: Nội, ngoại, sản, nhi,… trong đó mũi nhọn là tim mạch, tổng mức đầu tư dự án 1.510 tỷ đồng.

