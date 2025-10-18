Cổng bệnh viện lớn nhất Nghệ An biến thành "chợ cóc" bất chấp biển cấm

Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An là cơ sở y tế lớn nhất của tỉnh Nghệ An, quy mô hơn 1.700 giường bệnh, với hơn 1.736 cán bộ, nhân viên y tế, hơn 440 loại trang thiết bị y tế chuyên sâu, mỗi ngày tiếp nhận hàng nghìn lượt bệnh nhân đến khám, điều trị.

Thế nhưng, ngay trước cổng bệnh viện, rác thải từ hoạt động buôn bán nhỏ lẻ xả bừa bãi. Vào giờ cao điểm, lượng người và phương tiện dồn về khu vực này rất đông khiến ùn tắc xảy ra thường xuyên, tiềm ẩn nguy cơ tai nạn giao thông.

Có mặt tại cổng Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An (phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An), phóng viên ghi nhận nhiều hàng quán, gánh hàng rong chen chúc, ngang nhiên bày bán đủ loại đồ ăn, nước uống, hoa quả, đồ dùng thiết yếu.

Tình trạng lộn xộn, chen chúc do các hàng quán buôn bán ngay trước cổng nhà thuốc bệnh viện.



Không những lấn chiếm vỉa hè, một số người còn đứng bán hàng trước nhà thuốc ở cổng bệnh viện khiến khu vực vốn đã đông đúc nay càng thêm hỗn loạn hơn. Qua quan sát, nơi đây không khác gì chợ "tự phát". Điều đáng nói, tình trạng này đã diễn ra trong thời gian dài.

Còn phía bên hông Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An khu B, là con đường Hồ Tông Thốc, cũng đã có nhiều hộ dân lấn chiếm vỉa hè làm nơi buôn bán. Vào giờ tan tầm, hàng quán lấn chiếm lòng đường khiến người dân di chuyển khó khăn, tình trạng ùn tắc vì thế càng nghiêm trọng hơn.

Bà Nguyễn Thị Trang, trú phường Vinh Phú, người thường xuyên di chuyển trên tuyến đường này, cho biết: "Ngày nào cũng có hàng rong tụ tập, xe máy dừng đỗ lộn xộn ngay trước cổng bệnh viện. Mùi rác, nước thải từ các quán ăn bốc lên rất khó chịu, nhiều lúc bệnh nhân ra vào cũng khổ sở vì cảnh chen chúc".

Nhiều hàng ăn, quán nước ngang nhiên kê bàn ghế ngay trên vỉa hè.

Thậm chí, một số xe đẩy còn buôn bán ngay dưới lòng đường.

Theo đại diện Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An, bên trong đã có khu căng tin phục vụ người dân, nhưng do thuận tiện nên vẫn có nhiều người mua bán tại cổng bệnh viện. Việc này nằm ngoài hàng rào nên vượt tầm xử lý của bệnh viện. Phía đơn vị đã nhiều lần kiến nghị, phối hợp với cơ quan chức năng địa phương để xử lý nhưng hiệu quả thấp.

Biển cấm đã được cơ quan chức năng cắm từ lâu nhưng dường như không có tác dụng.



Trao đổi với phóng viên Người Đưa Tin, ông Hoàng Năng Hiệp, Phó Chủ tịch UBND phường Vinh Phú, cho biết, trước tình trạng này, lực lượng chức năng đã nhiều lần tổ chức kiểm tra, xử lý, thậm chí cắm biển cấm buôn bán.

Đơn cử, mới đây, phường đã phối hợp với Đội Cảnh sát trật tự, Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã triển khai đợt ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm vỉa hè tại khu vực đường Hồ Tông Thốc, đoạn bên cạnh Bệnh viện Hữu nghị Đa khoa Nghệ An.

Lực lượng chức năng đã giải tỏa nhiều vật dụng vi phạm, thu giữ nhiều biển quảng cáo, ô che nắng, bộ bàn ghế nhựa, quạt, xe đẩy hàng cùng nhiều vật dụng, hàng hóa khác...

Lực lượng chức năng ra quân xử lý tình trạng lấn chiếm hành lang giao thông. Ảnh NDCC.



"Sau một thời gian tạm lắng thì tình trạng này lại tiếp tục tái diễn. Chỉ cần lực lượng chức năng vắng mặt, các hàng ăn, quán nước… lại ngang nhiên kê bàn ghế, đẩy xe bán hàng ra giữa lòng đường. Vì vậy, hiện phường đang duy trì việc kiểm tra thường xuyên để siết chặt kỷ cương, bảo vệ không gian công cộng", ông Hiệp nói.

Đồng thời với việc đó, chính quyền địa phương cũng kiến nghị bệnh viện cần nâng cấp chất lượng, dịch vụ, đặc biệt là về ăn uống, giá cả các loại hàng hoá phù hợp để bệnh nhân, người nhà bệnh nhân mua sắm trong bệnh viện, hạn chế tối đa việc ra đường mua sắm.

Tác giả: Ngọc Ánh

Nguồn tin: nguoiduatin.vn