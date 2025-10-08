Dầu ăn sử dụng theo cách này cực hại sức khỏe, nhiều người vẫn làm mà không biết

Tái sử dụng dầu chiên rán nhiều lần

Đây là sai lầm phổ biến và nguy hiểm nhất. Dầu ăn khi được đun nóng đi đun nóng lại ở nhiệt độ cao sẽ bị oxy hóa nghiêm trọng, tạo ra các chất độc như aldehyde, acrolein và đặc biệt là gốc tự do.

Những hợp chất này tích tụ trong thực phẩm, khi đi vào cơ thể sẽ làm tăng cholesterol ldl (cholesterol xấu), gây viêm nhiễm mãn tính, tổn thương tế bào và là yếu tố thúc đẩy ung thư, đặc biệt là ung thư đường ruột và gan

Sử dụng dầu ăn sai cách có thể gây hại cho sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Đun nóng dầu đến khi bốc khói

Mỗi loại dầu ăn có một điểm khói (smoking point) khác nhau. Khi bạn đun dầu quá mức, dầu sẽ bắt đầu bốc khói đen, tức là các chất béo trong dầu đã bị phân hủy, sinh ra các chất độc hại và chất béO.

Thói quen này không chỉ phá hủy giá trị dinh dưỡng của dầu mà còn tạo ra khói độc ảnh hưởng đến hệ hô hấp. Để an toàn, hãy chọn loại dầu có điểm khói cao cho món chiên rán và không bao giờ để dầu bốc khói.

Chỉ dùng một loại dầu ăn cho mọi mục đích

Nhiều người dùng một loại dầu duy nhất để chiên, xào, và trộn salad. Đây là một sai lầm vì các loại dầu khác nhau có thành phần và khả năng chịu nhiệt khác nhau:

- Dầu ô liu nguyên chất, dầu hạt lanh: giàu chất dinh dưỡng nhưng có điểm khói thấp, chỉ nên dùng để trộn salad hoặc nấu ở nhiệt độ thấp.

- Dầu đậu nành, dầu gạo, dầu hướng dương (cooking oil): có điểm khói cao hơn, thích hợp cho chiên rán.

- Việc dùng dầu điểm khói thấp để chiên rán nhiệt độ cao sẽ làm dầu nhanh chóng bị biến chất.

Dùng dầu ăn đã mở nắp quá lâu

Dầu ăn sau khi mở nắp sẽ tiếp xúc với oxy và ánh sáng, dẫn đến quá trình oxy hóa và dần bị hư hỏng. Dầu bị oxy hóa sẽ sinh ra các gốc tự do, làm giảm khả năng hấp thụ chất dinh dưỡng và tăng gánh nặng thải độc cho gan. Các chuyên gia khuyến cáo nên sử dụng dầu ăn trong vòng 3 tháng sau khi mở nắp và luôn bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh sáng trực tiếp.

Lạm dụng hoàn toàn dầu thực vật và loại bỏ mỡ động vật

Một số người loại bỏ hoàn toàn mỡ động vật (như mỡ lợn) vì sợ cholesterol, nhưng điều này dẫn đến sự mất cân bằng chất béo. Mỡ động vật cung cấp một số vitamin tan trong dầu (a, d, e, k) và axit béo bão hòa cần thiết cho cấu trúc tế bào và hormone.

Việc lạm dụng quá nhiều dầu thực vật giàu omega-6 mà thiếu omega-3 có thể gây viêm mãn tính trong cơ thể. Giải pháp là kết hợp cân bằng cả dầu thực vật và mỡ động vật (với liều lượng hợp lý), đặc biệt là với người lớn tuổi.

Sử dụng quá nhiều dầu ăn trong chế biến

Dù là dầu tốt đến đâu, việc sử dụng quá nhiều dầu trong một bữa ăn sẽ làm tăng tổng lượng chất béo và calo nạp vào, dẫn đến nguy cơ thừa cân, béo phì và tăng gánh nặng cho hệ tiêu hóa. Thay vì chiên ngập dầu, hãy ưu tiên các phương pháp nấu ăn lành mạnh như hấp, luộc, nướng hoặc áp chảo nhẹ để kiểm soát lượng dầu và giữ trọn vẹn hương vị tự nhiên của thực phẩm.

Tác giả: CTV Thu Phương

Nguồn tin: vov.vn