Bệnh viện chuyên khoa Thái Thượng Hoàng khẳng định vị thế thẩm mỹ y khoa tại Nghệ An

Tại Nghệ An, Bệnh viện Răng Hàm Mặt & Phẫu thuật Thẩm mỹ Thái Thượng Hoàng được xem là đơn vị tiên phong trong lĩnh vực phẫu thuật thẩm mỹ an toàn, hội tụ đội ngũ bác sĩ chuyên khoa sâu, hệ thống phòng mổ vô khuẩn và công nghệ hiện đại.

Dấu ấn đặc biệt qua những ca phẫu thuật khó

Nhiều ca phẫu thuật hàm mặt phức tạp được xử lý thành công. Các ca này đòi hỏi tay nghề cao, sự phối hợp chặt chẽ giữa bác sĩ hàm mặt – gây mê – chăm sóc hậu phẫu.

Xử lý thành công nhiều ca thẩm mỹ lỗi, biến chứng từ cơ sở khác

TTH Hospital nổi tiếng tại khu vực bởi khả năng:

Sửa mũi hỏng, mũi co rút – bóng đỏ – lệch vách

Sửa mí thất bại: mí trợn, mí sụp, mí không đều

Sửa ngực hỏng: bao xơ, lệch túi, ngực biến dạng

Sửa vùng cằm – môi bị biến dạng sau tiêm filler kém chất lượng

Các trường hợp biến chứng thường khó xử lý, đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm phẫu thuật chuyên sâu và trang thiết bị hỗ trợ hiện đại.

Thành tựu nổi bật

Tỷ lệ thành công cao trong các ca đại phẫu vùng hàm mặt

Thành công cứu chữa nhiều ca biến chứng nặng từ cơ sở thẩm mỹ trái phép

Được khách hàng khu vực Bắc Trung Bộ đánh giá là địa chỉ sửa lỗi thẩm mỹ uy tín

Ưu thế vượt trội giúp bệnh viện được tin chọn

Đội ngũ bác sĩ chuyên khoa đầu ngành trong lĩnh vực hàm mặt, phẫu thuật tạo hình và thẩm mỹ.

Phòng mổ vô khuẩn tiêu chuẩn, hệ thống gây mê hồi sức an toàn.

Công nghệ thẩm mỹ cập nhật, trong đó có công nghệ máy hút mỡ Bodyjet, cắt mí palsma, thiết bị cấy tóc chuẩn quốc tế,…

Quy trình y khoa khép kín, kiểm soát rủi ro toàn diện từ khám – xét nghiệm – điều trị – hậu phẫu.

Kỹ thuật chuyên sâu mạnh: thẩm mỹ mũi – mắt, hàm mặt, tạo hình vóc dáng, thẩm mỹ ngực, thẩm mỹ vùng kín, trẻ hóa công nghệ cao.

Tầm nhìn

Bệnh viện hướng đến trở thành Trung tâm phẫu thuật thẩm mỹ – hàm mặt an toàn hàng đầu Bắc Trung Bộ, nơi khách hàng được chăm sóc theo chuẩn bệnh viện, an tâm tuyệt đối từ khâu thăm khám đến phục hồi.

Tin vui cho toàn bộ khách hàng, Bệnh viện đang có chương trình ưu đãi “Tuần vàng thẩm mỹ – Khoe sắc đón giáng xinh”

Ưu đãi lên đến 50%, áp dụng từ 13/12 – 25/12

Nhiều dịch vụ được ưu đãi lớn:

Cấy tóc: 50%

Điều trị nám – tàn nhang: 25%

Mắt – Mũi – Hút mỡ – Tạo hình bụng: 20%

Trẻ hóa da: 20%

Botox – Filler: 20%

Thẩm mỹ vùng kín – tạo hình âm đạo: 20%

Treo ngực sa trễ, thu gọn ngực phì đại: 20%

Nâng ngực: 15%

28 Nguyễn Sỹ Sách, Phường Thành Vinh, Nghệ An Số điện thoại: 094 996 7337 – 083 378 9999

Tác giả: PV

Nguồn tin: doisongphapluat.nguoiduatin.vn