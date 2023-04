Đặt mua 3kg ma túy từ biên giới mang về thành phố

Ngày 4/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An cho biết: Đơn vị vừa phối hợp với các lực lượng khám phá thành công chuyên án ma tuý, bước đầu bắt giữ 2 đối tượng cùng 3kg ketamin.

Theo đó, qua nắm tình hình địa bàn, các trinh sát ma tuý phát hiện một đường dây ma tuý từ vùng biên giới Việt-Lào tuồn vào nội địa rồi đưa đi các tỉnh tiêu thụ. Trong đó, thấy nổi lên hai đối tượng gồm Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh.

Đây là 2 đối tượng có nhiều tiền án liên quan đến ma tuý và cướp tài sản. Để tập trung lực lượng, nhanh chóng phá án, Phòng đã đề xuất lãnh đạo Công an tỉnh Nghệ An xác lập chuyên án để đấu tranh.

2 đối tượng trong chuyên án.

Sau một thời gian theo dõi di biến động của đối tượng, đến khoảng 23h30 ngày 3/4, tại đường vượt lũ DH16 thuộc địa bàn xóm Thọ Toán, xã Trung Phúc Cường, huyện Nam Đàn (tỉnh Nghệ An), Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma tuý Công an tỉnh Nghệ An chủ trì phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh và Công an huyện Nam Đàn tổ chức lực lượng bắt giữ đối tượng Nguyễn Ngọc Tý (SN 1996), trú tại xóm 7, xã Bảo Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An và Nguyễn Thế Anh (SN 1996), trú tại phường Lê Lợi, TP Vinh về hành mua bán trái phép chất ma tuý. Thu giữ 1 túi xách bên trong có 3 kg ma túy (ketamin), 2 xe máy và 1 điện thoại di động cùng 15 triệu đồng.

Tang vật thu giữ trong chuyên án.

Tại Cơ quan CSĐT, Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh khai nhận, sau khi bàn bạc thống nhất, cả 2 cùng đến khu vực Cửa khẩu Cầu Treo thuộc huyện Hương Sơn, Hà Tĩnh nhận 3kg ketamin do Tý đặt mua của đối tượng Lào (không rõ lai lịch) để vận chuyển về TP Vinh bán kiếm lời. Sau khi nhận ma túy Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh đang trên đường vận chuyển về TP Vinh thì bị lực lượng Công an phát hiện bắt giữ.

Hiện Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã quyết định tạm giữ Nguyễn Ngọc Tý và Nguyễn Thế Anh về hành vi mua bán trái phép chất ma túy để tiếp tục đấu tranh, mở rộng chuyên án.

Tác giả: Thuỳ Anh

Nguồn tin: Báo Công an nhân dân