Bắt nhóm nam, nữ “mở tiệc” ma tuý quán cà phê chòi

Các đối tượng bị bắt giữ.



Lúc 16h20 ngày 31/3, tại một quán cà phê thuộc khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu (huyện Gò Dầu), Đội Cảnh sát điều tra về tội phạm ma tuý Công an huyện Gò Dầu phối hợp cùng Công an thị trấn Gò Dầu bắt quả tang Vũ và Minh đang tổ chức cho 5 nam, nữ khác sử dụng trái phép chất ma túy. Công an thu giữ tang vật, các dụng cụ sử dụng ma tuý, 8 tép ma tuý, 2 điện thoại...

Tang vật thu giữ.



Qua kiểm tra, 7 đối tượng trên đều dương tính với chất ma tuý. Các đối tượng bước đầu khai nhận, Vũ đã mua số ma tuý trên ở thị xã Hoà Thành, rồi mang về quán cà phê trên tổ chức sử dụng trái phép cho các đối tượng khác.







Tác giả: N.M

Nguồn tin: cand.com.vn