Thưởng Tết bằng xe BMW, ai cũng muốn được đầu quân cho công ty này

Những ngày cuối năm, câu chuyện về thưởng Tết luôn là đề tài được người lao động quan tâm. Tiền thưởng bao nhiêu, có được tháng lương thứ 13 hay không, vẫn là nỗi trăn trở chung. Giữa không khí ấy, một doanh nghiệp bất ngờ trở thành tâm điểm chú ý khi công bố phần thưởng Tết khiến cộng đồng mạng không khỏi trầm trồ. Không phong bì, không con số khô khan, phần thưởng được trao là… chìa khóa xe.

Trong buổi lễ tổng kết cuối năm, 28 cán bộ, công nhân viên xuất sắc lần lượt được xướng tên. Trên sân khấu, mỗi người nhận một chiếc hộp nhỏ sang trọng. Khi nắp hộp mở ra, bên trong là chìa khóa của những chiếc ô tô hoàn toàn mới.

Điều đặc biệt nằm ở chỗ: người nhận được quyền tự lựa chọn. Nếu muốn sử dụng xe chạy xăng, phần thưởng là một chiếc BMW – thương hiệu xe sang quen thuộc. Nếu ưu tiên công nghệ và xu hướng xanh, họ có thể chọn xe điện của một hãng nội địa đang phát triển mạnh.

Không có sự so sánh hơn – kém, không phân biệt giá trị giữa các lựa chọn. Theo đại diện công đoàn doanh nghiệp, tổng giá trị của 28 chiếc xe lên tới gần 8 triệu NDT, tương đương gần 30 tỷ đồng.

Thông tin này nhanh chóng được lan truyền, khiến nhiều người không giấu được sự ngưỡng mộ. “Đây đúng là thưởng Tết trong mơ”, “xem mà chỉ ước được làm nhân viên công ty này một lần”, là những bình luận xuất hiện dày đặc trên mạng xã hội.

Đáng chú ý, việc thưởng xe không phải là quyết định mang tính phô trương nhất thời. Doanh nghiệp này đã duy trì giải thưởng mang tên “Chìa khóa vàng” từ năm 2008, coi đây là hình thức tri ân cao nhất dành cho những cá nhân có đóng góp nổi bật trong năm.

Thay vì chia đều, công ty lựa chọn tôn vinh những người thực sự xuất sắc – những cá nhân hoàn thành vượt mức nhiệm vụ, đóng vai trò quan trọng trong các dự án trọng điểm.

Theo thống kê, tính đến năm 2022, doanh nghiệp đã trao tổng cộng 435 chiếc ô tô cho nhân viên, với tổng giá trị lên tới 64 triệu NDT (gần 240 tỷ đồng). Con số này đủ để khiến không ít người phải nhìn lại cách các công ty đang giữ chân nhân sự.

Không dừng lại ở ô tô, danh sách phần thưởng từng được trao trong các mùa Tết trước càng khiến dư luận “dậy sóng”.

Có năm, những cá nhân xuất sắc nhận được cổ phiếu công ty – biến người lao động trở thành người đồng hành lâu dài với sự phát triển doanh nghiệp. Có năm khác, phần thưởng là đồng hồ Rolex được đặt làm riêng, khắc dấu ấn cá nhân và biểu trưng của công ty.

Bên cạnh đó là khoản tiền mặt lên tới 100.000 NDT dành cho những đóng góp đặc biệt xuất sắc. Với nhiều người, đây không chỉ là phần thưởng vật chất, mà là sự công nhận ở mức cao nhất cho nỗ lực và cống hiến.

Điều khiến câu chuyện này lan tỏa mạnh mẽ không chỉ nằm ở giá trị phần thưởng, mà ở triết lý đằng sau. Thưởng Tết, trong trường hợp này, không còn là nghĩa vụ tài chính, mà trở thành chiến lược nhân sự dài hạn.

Người lao động cảm nhận rõ ràng rằng: nếu làm tốt, họ sẽ được ghi nhận xứng đáng. Điều đó tạo ra động lực mạnh mẽ, không chỉ cho người được thưởng mà cho cả tập thể đang nhìn vào.

Nhiều ý kiến cho rằng, trong bối cảnh thị trường lao động cạnh tranh gay gắt, những chính sách thưởng Tết “chịu chi” như vậy chính là lý do khiến doanh nghiệp giữ được đội ngũ nhân sự trung thành và chất lượng cao.

Cuối năm, khi nhiều người vẫn còn thấp thỏm chờ tin thưởng, hình ảnh nhân viên cầm chìa khóa xe bước xuống sân khấu đã trở thành biểu tượng của một mùa tổng kết khác biệt.

Câu chuyện này không chỉ khiến dư luận ngưỡng mộ, mà còn gợi lên niềm ao ước rất thật: được làm việc trong một môi trường nơi nỗ lực được nhìn thấy và trả công xứng đáng.

Và có lẽ, đó mới là phần thưởng lớn nhất mà doanh nghiệp này mang lại – không chỉ cho nhân viên của họ, mà cho cả những người đang dõi theo câu chuyện ấy mỗi dịp Tết về.

Tác giả: Khánh Linh (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn