Đặng Văn Lâm nhận lỗi

Cảm xúc khó diễn tả

Phút 61 trận giao hữu quốc tế giữa Việt Nam và Nga, trong khuôn khổ LPBank Cup 2024, trước sức ép ở 1/3 cuối sân đến từ đối thủ, Văn Thanh thực hiện đường chuyền về cho thủ môn Văn Lâm. Ý định của anh cũng như thủ thành Việt kiều là giải vây cho hàng phòng ngự ĐT Việt Nam, với một cú phát bóng dài lên trên. Đáng tiếc, mục đích của cả hai đã không thành hiện thực. Thậm chí, ĐT Việt Nam còn chịu một bàn thua bất ngờ ngay sau đó.

Nguồn cơn đến từ việc bóng nảy lên sau đường chuyền của Văn Thanh. Đúng ở thời điểm ấy, thủ thành sinh năm 1993 lại vung chân với ý định sút bóng lên. Kịch bản không mong muốn xảy ra, Văn Lâm đá hụt và trái bóng lăn nhanh vào cầu môn trong sự ngỡ ngàng đến từ hàng thủ Việt Nam tới hàng công của Nga.

Quế Ngọc Hải an ủi Văn Lâm sau sai lầm - Ảnh: Đức Cường

Người buồn nhất đương nhiên là Đặng Văn Lâm. Anh thẫn thờ, buồn bã. Dẫu cho Quế Ngọc Hải có chạy tới an ủi, Văn Lâm cũng lẳng lặng đi về phía sau cầu môn. Thực sự, đây là một trận đấu mà thủ thành này giành rất nhiều tâm huyết. Bởi Nga chính là nơi chứng kiến anh sinh ra, trưởng thành cũng như bắt đầu sự nghiệp gác gôn. Sự tập trung của Văn Lâm được thể hiện rõ với những nỗ lực cứu thua trong hiệp một. Đáng tiếc rằng, mọi cố gắng của thủ thành này bị che lấp bởi cú đá hụt đầy đáng tiếc…

Vẫn phải cải thiện khả năng chơi chân

Không phủ nhận mặt cỏ của sân Mỹ Đình sau cơn mưa mau giữa 2 hiệp đã rất tệ. Bàn thua thứ hai của Việt Nam một phần cũng đến từ yếu tố ngoại cảnh khi bóng nảy lên bất chợt. Tuy nhiên, cần phải thừa nhận Văn Lâm một lần nữa bộc lộ yếu điểm về khả năng chơi chân. Thực tế, trước khi mắc sai lầm kể trên, thủ thành này cũng có 2 lần thực hiện những pha xử lý bóng bằng chân không tốt. Điều đó vô hình trung dẫn đến việc ĐT Nga đoạt được bóng ngay ở phần sân Việt Nam để tiếp tục tổ chức thêm những đợt tấn công nguy hiểm.

3 tháng trước, Văn Lâm cũng mắc một sai lầm dẫn đến bàn thua đến từ việc chơi chân. Đó là tình huống ĐT Việt Nam chịu bàn thua thứ hai đến từ Philippines. Trước đó, dưới thời người tiền nhiệm Philippe Troussier, Văn Lâm cũng nhận được lời khuyên phải tập luyện chân thật tốt nếu như không muốn mất vị trí vào tay Nguyễn Filip.

Văn Lâm nỗ lực nhưng là chưa đủ để xoá đi ám ảnh chơi chân chưa tốt - Ảnh: Đức Cường

“Cậu ấy đã rất cố gắng tập luyện để rèn khả năng chơi chân của mình, từ chuyền ngắn đến triển khai bóng cho các trung vệ cho đến phất bóng dài chuyển trạng thái nhanh lên tuyến phản công. Kể từ thời điểm ông Troussier dẫn dắt ĐT Việt Nam cho tới hiện tại là Kim Sang Sik, những yêu cầu mới đến với thủ môn, đặc biệt ở khả năng chơi chân được đặt ra. Hiển nhiên, Văn Lâm cũng phải tự hoàn thiện bản thân mình, bên cạnh kỹ năng bắt bóng bằng tay vốn đã được khẳng định từ trước”, tiền vệ Cao Văn Triền từng chia sẻ với báo giới.

“Cậu ấy muốn bổ sung thêm các phần chơi bóng bằng chân nhiều hơn. Lâm rất quyết tâm và chuyên cần, thường xuyên nán lại sau các buổi tập để rèn thêm kỹ năng triển khai bóng lên bằng chân, không quan trọng cùng với cầu thủ trẻ hay anh em đội một nào muốn tập thêm”, Văn Triền chia sẻ.

Ghi nhận những cố gắng đến từ Văn Lâm, nhưng sau những bàn thua đến từ việc chơi chân không tốt, thủ thành sinh năm 1993 thực sự đang mất khá nhiều điểm trong mắt người hâm mộ. Anh sẽ phải nỗ lực hơn nữa, nếu như không muốn yếu điểm kể trên ảnh hưởng đến sự nghiệp cũng như vị trí của mình tại ĐT Việt Nam.

Đặng Văn Lâm nhận lỗi

Thủ môn Đặng Văn Lâm chia sẻ sau trận đấu: “Trận đấu với ĐT Nga đem đến cho tôi cảm xúc rất tuyệt vời. Trong sự nghiệp, có lẽ tôi không có nhiều cơ hội như hôm nay, khi được đối đầu với đội tuyển Nga - đội bóng quê hương của mẹ tôi. Về bàn thua thứ hai, mọi người cũng thấy rõ một phần là lỗi của bản thân tôi. Tôi rất buồn khi không giúp được đội ở bàn thua ấy”.

Văn Lâm mong mỏi: “Các cầu thủ đã quen với bầu không khí sôi động. Hy vọng ở trận đấu tới, mọi người tiếp tục đến sân cổ vũ cho ĐT Việt Nam. Tiếp theo đây, Việt Nam sẽ gặp Thái Lan. Chúng tôi sẽ cố gắng hồi phục sau trận đấu với Nga và hướng tới kết quả tốt nhất cho trận sắp tới”.

Tác giả: Thiên Minh

Nguồn tin: bongdaplus.vn