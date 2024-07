Vợ Đặng Văn Lâm siết bụng sau kết hôn

Sau khi chính thức về chung một nhà, mọi động thái xoay quanh thủ môn Đặng Văn Lâm và Yến Xuân đặc biệt nhận được sự quan tâm từ người hâm mộ. Mới đây, vợ Đặng Văn Lâm thu hút hội chị em với nội dung hướng dẫn chu trình siết cơ để có được vòng eo trong mơ.

Trên trang cá nhân, Yến Xuân nhiệt tình làm mẫu hướng dẫn và trình bày chi tiết các bước thực hành đúng quy chuẩn cho người xem. Cô cho biết: “Theo lí thuyết là đứng thẳng, hít một hơi thật sâu cho đến khi cảm thấy bụng phình to hết cỡ. Sau đó thở ra và đẩy hết không khí ra khỏi khoang bụng. Đồng thời, bạn hãy siết chặt cơ bụng vào cơ lưng. Cuối cùng giữ nguyên tư thế và hít thở nhẹ nhàng. Nhưng theo kinh nghiệm của mình với những bạn chưa bao giờ tập (mới tập) thì cơ bụng rất yếu, các bạn còn không cảm nhận được cơ bụng nó nằm ở vị trí nào nữa nên mới không biết cách siết bụng lúc tập.

Tốt nhất thử tập các bài cho cơ bụng như elbow plank, plank, flutter kicks, scissors,… Lưu ý tập sai là đau lưng luôn nên phải dừng lại. Tập đúng bài sẽ vào chính xác cơ bụng và cảm giác mỏi bụng. Có cơ bụng rồi dễ biết cách siết bụng hơn”.

Với tính chất công việc cũng như thái độ tập luyện trong nhiều năm, Yến Xuân đặc biệt nghiêm ngặt trong quy trình giữ dáng. Lượt xem dòng thời gian, có thể thấy, người đẹp sinh năm 1991 vẫn chăm chỉ tập luyện và không bỏ bê cơ thể dù chỉ một ngày.

Theo SAOStar tìm hiểu, vợ Đặng Văn Lâm tên Bùi Thị Yến Xuân. Người đẹp sinh năm 1991 tại Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Hiện, cô hoạt động với vai trò huấn luyện viên thể hình cá nhân (PT). Xem qua những thước ảnh trên mạng xã hội, cô giáo Yến Xuân khiến hội chị em không khỏi ngưỡng mộ khi sở hữu tỉ lệ hình thể đẹp và nóng bỏng. Song ít ai biết được, để có được vẻ ngoài trong mơ như hiện tại, vợ Lâm Tây đã có hành trình “vịt hóa thiên nga” nhọc nhằn.

Những năm 18 - 20 tuổi, Yến Xuân không ít lần đối mặt với những lời chê trách bởi ngoại hình không ưa nhìn. Cô cho biết bản thân thuộc tuýp người nhiều mỡ, mông lép, béo bụng, dáng thô nên dù cao 1m64 nhưng lúc nào cũng trông không cân xứng. Thời điểm bấy giờ, cô nặng 57 kg. Năm 2011, Yến Xuân nộp đơn xin việc vào quầy thuốc nhưng bị nhà tuyển dụng thẳng tay gạt hồ sơ vì vấn đề hình thể. Nhận thức tầm quan trọng của vẻ ngoài trong xã hội hiện đại, cô lao vào tập luyện nhằm cải thiện số đo ba vòng. Những ngày đầu ép mình vào chế độ giảm cân, Yến Xuân khiến cơ thể trở nên gầy gò, xanh xao bởi thói quen nhịn ăn không khoa học.

Một thời gian sau, cô nhận thấy việc ăn uống kiêng khem cần có sự phối hợp nhịp nhàng với chế độ tập luyện thể thao. Người đẹp tìm đến aerobic và gym như người bạn đồng hành trên hành trình gọn dáng. Dần dần, bộ môn trở thành niềm yêu thích và gắn liền với cuộc sống thường nhật của Yến Xuân. Cô từng tâm sự: “Động lực giúp Xuân thay đổi xuất phát từ sự kỳ thị của mọi người và vì Xuân thật sự nhận ra rằng vẻ bề ngoài của một con người rất quan trọng. Người khác luôn đánh giá bạn qua vẻ bề ngoài đầu tiên. Nếu bạn không ấn tượng, bạn sẽ mất luôn cả cơ hội thể hiện khả năng, tài năng của mình”. Theo chia sẻ, vợ Đặng Văn Lâm đã thành công giảm xuống 46 kg sau thời gian luyện tập miệt mài. Ở hiện tại, cô cố gắng duy trì ở dưới 50 kg và số đo ba vòng lần lượt là 85 - 57 - 94.

