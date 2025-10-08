Đảng ủy - Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh dâng hương tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ

Đoàn đại biểu tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Đinh Bạt Văn dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, các thế hệ cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nói chung, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An nói riêng luôn trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và Nhân dân; không ngừng nỗ lực vượt mọi khó khăn, gian khổ; anh dũng chiến đấu, hy sinh; lập nhiều chiến công xuất sắc, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Phát huy truyền thống quê hương Xô Viết anh hùng, lực lượng vũ trang tỉnh Nghệ An luôn đoàn kết, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; sẵn sàng nhận, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; tích cực tham gia phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, xây dựng nông thôn mới, giữ vững quốc phòng – an ninh, góp phần phát triển kinh tế – xã hội và củng cố thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc trên địa bàn tỉnh nhà, xây dựng Lực lượng vũ trang tỉnh ngày càng vững mạnh, chính quy, hiện đại, bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân.

Đoàn đại biểu dâng hương lên các phần mộ liệt sĩ

Trước anh linh các Anh hùng liệt sỹ, lực lượng vũ trang tỉnh nhà nguyện tiếp bước truyền thống anh hùng của Quân đội Nhân dân Việt Nam, cán bộ, chiến sỹ lực lượng vũ trang tỉnh sẽ cùng vai sát cánh bên nhau, đoàn kết tốt, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng chiến đấu và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà.

Tác giả: Trọng Kiên

Nguồn tin: nghean.gov.vn