Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán hóa đơn hơn 200 tỷ đồng

Qua công tác nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm rõ, từ năm 2022 đến năm 2025, Nguyễn Thị Thu Thảo (47 tuổi, trú phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) cùng các đối tượng liên quan đã lợi dụng pháp nhân của nhiều công ty để xuất bán trái phép gần 500 hóa đơn giá trị gia tăng.

Các hóa đơn này được bán cho nhiều tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đà Nẵng và nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước với tổng giá trị ghi trên hóa đơn hơn 200 tỷ đồng, qua đó thu lợi bất chính trên 15 tỷ đồng.

Công an tống đạt Lệnh khởi tố các đối tượng có liên quan trong vụ án

Ngày 31/12, Phòng Cảnh sát kinh tế đã ra quyết định khởi tố 3 đối tượng có liên quan, trong đó Nguyễn Thị Thu Thảo được xác định là đối tượng cầm đầu. Đồng thời, lực lượng chức năng tiến hành khám xét đồng loạt nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, chứng cứ quan trọng phục vụ công tác điều tra.

Hiện Phòng Cảnh sát kinh tế Công an thành phố Đà Nẵng đang tiếp tục mở rộng điều tra, xử lý nghiêm các đối tượng liên quan theo quy định pháp luật. Kết quả này một lần nữa khẳng định quyết tâm của Công an thành phố Đà Nẵng trong đấu tranh không khoan nhượng với tội phạm kinh tế, góp phần giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm cho nhân dân vui xuân, đón Tết an bình.

Tác giả: CTV Đức Lâm

Nguồn tin: Báo VOV