Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Cùng đi về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Phú Hiền – Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các Sở, ngành.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và đoàn công tác về Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên làm lễ dâng hoa, dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hoa, dâng hương lên anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hoàng Phú Hiền dâng hương tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu thành kính tưởng niệm và tri ân công lao vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Tại Khu Di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên (xã Kim Liên), trong không khí trang nghiêm, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm, bày tỏ lòng biết ơn và kính trọng sâu sắc đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh. Bác Hồ đã đi xa, nhưng sự nghiệp vĩ đại, tấm gương cao đẹp của Người luôn sống mãi với non sông đất nước Việt Nam. Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh luôn là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho mọi hành động, soi đường chỉ lối cho cách mạng Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác. Trong giờ phút thiêng liêng xúc động kỷ niệm 56 năm ngày Bác đi xa, đoàn đại biểu càng thêm tự hào và nguyện mãi mãi học tập và làm theo tưởng, đạo đức, phong cách cao đẹp của Người.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hoa, dâng hương tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung dâng hương tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

Đoàn đại biểu dâng hương lên phần mộ Vua Mai Hắc Đế

Đoàn đại biểu chụp hình lưu niệm tại Đền thờ Vua Mai Hắc Đế

Tiếp đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính và Đoàn đại biểu đã đến xã Vạn An dâng hoa, dâng hương tại Lăng mộ Vua Mai Hắc Đế. Trước anh linh Vua Mai, đoàn đại biểu thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương; nghiêng mình bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với những công lao to lớn của Hoàng đế Mai Thúc Loan.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hoa, dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hoàng Đạo Cương dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung dâng hương tưởng niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Đoàn đại biểu tưởng niệm và tri ân công lao của cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong

Trong chiều nay, Đoàn đại biểu đã về tại Khu lưu niệm cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong ở xã Hưng Nguyên Nam thành kính dâng lễ, dâng hoa, dâng hương tưởng niệm đồng chí Lê Hồng Phong (1902 - 1942) - nguyên Ủy viên Ban Chấp hành quốc tế Cộng sản, nguyên Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Đông Dương - nhà lãnh đạo xuất sắc của Đảng và cách mạng Việt Nam, người chiến sĩ cộng sản quốc tế kiên trung, học trò xuất sắc của lãnh tụ Hồ Chí Minh, tấm gương đạo đức cách mạng mẫu mực, người con ưu tú của quê hương Nghệ An.

Bốn mươi tuổi đời, gần hai mươi năm hoạt động liên tục, oanh liệt và đầy nhiệt huyết, đồng chí Lê Hồng Phong đã hiến dâng tất cả cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng và dân tộc ta.

Trong giờ phút liêng thiêng này, đoàn đại biểu càng biết ơn công lao to lớn của Tổng Bí thư Lê Hồng Phong và các anh hùng liệt sỹ đã hiến dâng trọn đời mình cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.

Tác giả: Phan Quỳnh

Nguồn tin: nghean.gov.vn