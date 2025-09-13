Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và lãnh đạo tỉnh dâng hoa, dâng hương tại Khu di tích Xô viết Nghệ Tĩnh và Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Mai Văn Chính - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; Thái Thanh Quý - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chính sách, chiến lược Trung ương; Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Về phía tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung - Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh - Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Trần Thị Mỹ Hạnh – Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu đã dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ và tri ân những người con đã hi sinh trong cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 trên mảnh đất Hưng Nguyên anh hùng

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hoa tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh tại xã Hưng Nguyên

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên

Các đại biểu dâng hương tại Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh, xã Hưng Nguyên

Xô viết Nghệ Tĩnh 1930 - 1931 là mốc son chói lọi trong lịch sử cách mạng Việt Nam, trở thành biểu tượng anh hùng, kiên trung, bất khuất của những người con trên quê hương xứ Nghệ. Ngọn lửa Xô viết Nghệ Tĩnh đã trở thành ngọn lửa thiêng, soi sáng, cổ vũ Đảng ta, Nhân dân ta vượt qua mọi gian nan, thử thách, vững bước đi lên Chủ nghĩa xã hội, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hoa, dâng hương tại Nhà tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ Xô Viết trong khuôn viên Khu di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh

Đoàn đại biểu thành kính tưởng nhớ và tri ân sự hi sinh của các anh hùng liệt sĩ trong phong trào Xô Viết Nghệ Tĩnh 1930-1931

Cuộc biểu tình ngày 12/9/1930 trên quê hương Hưng Nguyên có ý nghĩa vô cùng to lớn, thể hiện tinh thần quyết chí đấu tranh của Đảng và Nhân dân ta với chế độ thực dân phong kiến, đưa phong trào đấu tranh phát triển thành cao trào với sự đồng lòng, đoàn kết của công - nông dưới sự lãnh đạo của Đảng; hiệu triệu quần chúng cả nước đứng dậy đấu tranh không khoan nhượng với kẻ thù, tiến tới giành độc lập thống nhất cho dân tộc.

Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân Nghệ An và cả nước mãi mãi ghi nhớ, trân trọng, biết ơn sự hi sinh to lớn của các anh hùng liệt sỹ tại cuộc đấu tranh ngày 12/09/1930 và các liệt sỹ hi sinh trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Các đại biểu dâng hoa tại Tượng đài và Nhà tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh

Phó Thủ tướng Chính phủ Mai Văn Chính dâng hương tại Nhà tưởng niệm trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh

Các đồng chí lãnh đạo Bộ, Ban, ngành Trung ương dâng hương tại Nhà tượng niệm

Các đồng chí đại biểu tượng niệm các anh hùng liệt sĩ tại Nhà tưởng niệm Xô Viết Nghệ Tĩnh trong khuôn viên Bảo tàng Nghệ An – Xô Viết Nghệ Tĩnh

Tại Khu Di tích Xô Viết Nghệ Tĩnh và Nhà tưởng niệm các liệt sĩ Xô Viết Nghệ trong khuôn viên Bảo tàng Xô viết Nghệ Tĩnh, đoàn đại biểu thành kính dâng hoa, dâng hương, dành phút mặc niệm tưởng nhớ, tri ân sâu sắc công lao to lớn của các liệt sĩ trong cao trào cách mạng 1930 - 1931. Đoàn đại biểu nguyện tiếp tục phát huy tinh thần Xô Viết Nghệ Tĩnh, đoàn kết, nỗ lực… góp phần xây dựng đất nước, tỉnh Nghệ An phát triển giàu mạnh, văn minh, bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Tác giả: Quỳnh – Oanh

Nguồn tin: nghean.gov.vn