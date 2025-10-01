Đoàn đại biểu Đại hội Đảng bộ tỉnh Nghệ An lần thứ XX dâng hương báo công với Bác tại Quảng trường Hồ Chí Minh

Tham dự buổi lễ có các đồng chí: Nguyễn Đức Trung – Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Hồng Vinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy; Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh.

Dâng lẵng hoa tươi thắm, bày tỏ tấm lòng thành kính và biết ơn vô hạn đối với công lao trời biển của Người, Đoàn đại biểu đã báo công với Chủ tịch Hồ Chí Minh về những kết quả của Đảng bộ và Nhân dân toàn tỉnh đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua.

Trong nhiệm kỳ 2020 – 2025, dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ, sự đồng thuận của hệ thống chính trị và Nhân dân, Nghệ An đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, toàn diện trên các lĩnh vực, tạo nền tảng vững chắc cho giai đoạn phát triển mới.

Năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng được nâng cao, hiệu lực, hiệu quả; công tác tư tưởng đổi mới, gắn với học tập và làm theo Bác. Bộ máy tinh gọn, hiệu quả; kỷ luật, kỷ cương được siết chặt. Công tác kiểm tra, giám sát, phòng chống tham nhũng, cải cách hành chính chuyển biến rõ rệt; khối đại đoàn kết toàn dân được củng cố, niềm tin của Nhân dân được tăng cường.

Kinh tế tăng trưởng khá, cơ cấu kinh tế tiếp tục chuyển biến tích cực, chất lượng tăng trưởng được nâng lên. GRDP tăng trưởng bình quân 8,3 – 8,5%/năm, cao hơn bình quân cả nước (gần 8%). Quy mô nền kinh tế mở rộng; thu ngân sách đạt mục tiêu Đại hội XIX. Hạ tầng giao thông, đô thị, công nghiệp được đầu tư mạnh mẽ, đặc biệt là Khu kinh tế Đông Nam – động lực mới của tỉnh. Cơ cấu kinh tế chuyển dịch tích cực; nhiều dự án, công trình trọng điểm được triển khai, công nghiệp và dịch vụ bứt phá, nông nghiệp hướng đến công nghệ cao, sản xuất hàng hóa lớn. Thu hút đầu tư, nhất là FDI, đạt kết quả nổi bật (trong 3 năm liền 2022 – 2024, liên tục đứng trong nhóm 10 địa phương thu hút FDI lớn nhất cả nước, đưa Nghệ An trở thành điểm đến hấp dẫn của nhà đầu tư.

Giáo dục – đào tạo duy trì tốp đầu cả nước về học sinh đạt giải cao tại các kỳ thi quốc gia, quốc tế; khoa học – công nghệ ứng dụng vào sản xuất ngày càng rõ nét. Công tác y tế, an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững đạt nhiều kết quả; đời sống Nhân dân được nâng cao. Văn hóa, thể thao, du lịch phát triển, gắn với bảo tồn, phát huy di sản xứ Nghệ.

Nền quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân được đảm bảo vững chắc; trật tự xã hội được bảo đảm, không để hình thành “điểm nóng”. Công tác đối ngoại mở rộng, hợp tác quốc tế tăng cường, quan hệ đặc biệt với Lào tiếp tục được củng cố. Nghệ An ngày càng khẳng định vị thế là trung tâm vùng Bắc Trung Bộ.

“Trước Anh linh của Bác và giờ phút diễn ra sự kiện chính trị trọng đại của quê hương, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh cùng toàn thể cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân tỉnh nhà xin bày tỏ niềm tin tưởng tuyệt đối vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; tiếp tục đoàn kết, đổi mới toàn diện, phát triển đột phá, phấn đấu đưa Nghệ An trở thành tỉnh khá, cực tăng trưởng tầm quốc gia trong kỷ nguyên phát triển mới, xứng đáng với kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và Nhân dân cũng như sinh thời Bác hằng mong muốn” - Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Đức Trung nhấn mạnh.

Đảng bộ và Nhân dân Nghệ An nguyện suốt đời sống, học tập và lao động theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại.

