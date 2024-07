Đảm bảo an toàn công tác phòng cháy chữa cháy tại các cơ sở lưu trú

Huyện Quỳ Hợp tỉnh Nghệ An hiện có khoảng 30 cơ sở lưu trú, tạm trú gồm khách sạn, nhà nghỉ và nhiều nhà trọ. Hàng năm, đơn vị công an huyện đã tham mưu cấp trên triển khai thực hiện hiệu quả công tác PCCC và CNCH trên địa bàn.

Hướng dẫn cách sử dụng bình chữa cháy cho chủ cơ sở lưu trú.

Đặc biệt, dịp này tiến hành kiểm tra kết hợp tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở, lực lượng PCCC cơ sở về nghiệp vụ PCCC, cảnh báo các nguy cơ xảy ra cháy, nổ, đặc biệt là các biện pháp đảm bảo an toàn trong sử dụng nguồn điện, nguồn nhiệt tại bếp nấu ăn, nơi thờ cúng, hướng dẫn cách sử dụng, bảo trì các phương tiện chữa cháy và kỹ năng thoát nạn an toàn khi sự cố xảy ra...

Trong trường hợp cơ sở có tồn tại, vi phạm về PCCC thì đại diện Đoàn kiểm tra bàn giao hồ sơ kiểm tra cho đơn vị được phân cấp quản lý để xử lý theo quy định của pháp luật...

Kiểm tra các thiết bị điện trong phòng trọ trên địa bàn.

Chị Lê Thị Mỹ-Khối 11 thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp chia sẻ“ Với trách nhiệm là chủ cơ sở chúng tôi chuẩn bị một số biện pháp thường xuyên như tự kiểm tra công tác PCCC tại khu vực phòng trọ và luôn nhắc nhở các phòng trọ không tự ý đấu nối các thiết bị điện và không được tự ý thay đổi thiết kế ban đầu của nhà trọ, không được thắp hương thờ cúng tại khu vực phòng trọ, không được để quần áo, các chất dễ cháy, và ngắt các thiết bị điện không cần thiết trước khi ra ngoài”.

Từ đầu năm đến nay, công an toàn huyện Quỳ Hợp đã kiểm tra công tác PCCC và CNCH tại 100% cơ sở lưu trú, tạm trú trên địa bàn. Qua công tác kiểm tra, lực lượng chức năng, chính quyền địa phương đã phát hiện một số tồn tại về PCCC và CNCH, kịp thời hướng dẫn chủ cơ sở khắc phục; kiên quyết xử lý các hành vi vi phạm, thực hiện việc tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động đối với các cơ sở không bảo đảm an toàn về PCCC và CNCH theo quy định của pháp luật.

Dán tờ rơi tuyên truyền PCCC tại các khu trọ, nhà trọ nhằm nâng cao hơn nữa về công tác PCCC.

Ông Nguyễn Trung Dũng, Phó Chủ tịch UBND thị trấn Quỳ Hợp, huyện Quỳ Hợp cho hay “Ủy ban thị trấn thường xuyên quan tâm công tác chỉ đạo lực lượng dân phòng và công an khối hợp trong công tác kiểm tra, giám sát người chủ cơ sở kinh doanh, nhà hàng, các nhà trọ về chỉ đạo 16 khối trên địa bàn thường xuyên quan tâm công tác tuyên truyền cho nhân dân để thực hiện.

Với nhiều giải pháp đồng bộ, thời gian qua, trên địa bàn huyện không để xảy ra cháy, nổ để lại hậu quả nghiêm trọng ở các cơ sở lưu trú như khu nhà trọ, nhà nghỉ, khách sạn. Qua đó góp phần bảo vệ tài sản, tính mạng cho người dân, du khách.

Đại úy Lê Doãn Khang- Đội cảnh sát QLHC về TTXH công an huyện Quỳ Hợp cho biết “Thời gian vừa qua, công an huyện đã tăng cường các công tác tập huấn về PCCC cho các chủ các nhà trọ cho thuê lưu trú, đồng thời phối hợp với công an các xã, thị trấn và cấp ủy chính quyền địa phương đã đến tại nhà trọ này để làm công tác tuyên truyền, phát tờ rơi để cảnh báo, giúp cho các người thuê trọ nâng cao hơn nữa về công tác PCCC, cũng như chấp hành nghiêm về các quy định an toàn về PCCC địa bàn”.

Hội thi Tổ liên gia an toàn PCCC



Công tác PCCC tại các cơ sở lưu trú và tạm trú ở Quỳ Hợp không chỉ là nhiệm vụ của chính quyền địa phương mà còn đòi hỏi sự tham gia tích cực của cộng đồng và các chủ cơ sở.

Sự phối hợp đồng bộ và ý thức trách nhiệm cao của mọi người sẽ tạo nên một môi trường an toàn, giảm thiểu tối đa nguy cơ cháy nổ xảy ra.

Tác giả: Gia Ân-Phan Giang

Nguồn tin: congly.vn