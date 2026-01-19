Đại tướng Phan Văn Giang: Tuyệt đối không để xảy ra sơ suất trong phục vụ đại biểu dự Đại hội Đảng

Đại tướng Phan Văn Giang tại buổi kiểm tra công tác chuẩn bị nơi ăn, nghỉ của các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV - Ảnh: Báo QĐND

Chiều 19-1, Đại tướng Phan Văn Giang - Bộ trưởng Bộ Quốc phòng kiểm tra công tác chuẩn bị nơi ăn, nghỉ của các đại biểu dự Đại hội Đảng lần thứ XIV tại Khách sạn Quân đội (Hà Nội).

Đại tướng Phan Văn Giang đã trực tiếp kiểm tra các điều kiện bảo đảm phục vụ đại biểu, từ khu vực ăn uống, sinh hoạt chung đến hệ thống phòng nghỉ.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các cơ quan, đơn vị liên quan tiếp tục rà soát kỹ lưỡng từng khâu, bảo đảm chu đáo, an toàn, thuận tiện, tạo điều kiện tốt nhất để các đại biểu yên tâm nghỉ ngơi, giữ gìn sức khỏe trong suốt thời gian tham dự Đại hội.

Đại tướng đã thăm hỏi, động viên các đại biểu khách mời dự Đại hội đang lưu trú tại khách sạn; nắm tình hình sinh hoạt, ăn ở, nhu cầu chính đáng của đại biểu để kịp thời chỉ đạo điều chỉnh, bổ sung những nội dung còn cần hoàn thiện.

Cùng với kiểm tra điều kiện cơ sở vật chất, Đại tướng Phan Văn Giang cũng kiểm tra công tác tổ chức trực, làm việc của các lực lượng phục vụ tại khách sạn.

Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu các lực lượng duy trì nghiêm chế độ trực, phối hợp chặt chẽ giữa các bộ phận, xử lý linh hoạt, kịp thời các tình huống phát sinh, tuyệt đối không để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất.

Chiều cùng ngày, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng cũng đã kiểm tra trụ sở làm việc của Trung tâm Lưu trữ Bộ Quốc phòng.

Tại đây, Đại tướng Phan Văn Giang yêu cầu trung tâm tiếp tục rà soát, hoàn thiện phương án bố trí, sắp xếp nơi làm việc theo hướng khoa học, gọn gàng, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ; chú trọng bảo đảm an toàn tuyệt đối cho hệ thống tài liệu lưu trữ.

Đại tướng Phan Văn Giang cũng lưu ý trong bối cảnh toàn quân đang tập trung cao độ cho công tác phục vụ Đại hội Đảng, mỗi cơ quan, đơn vị cần phát huy tinh thần trách nhiệm cao nhất, chủ động chuẩn bị chu đáo các mặt công tác được giao, góp phần vào thành công chung của Đại hội.

Tác giả: Nam Trần

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ