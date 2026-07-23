Công an Nghệ An: Triệt xóa đường dây núp bóng phòng khám để "vẽ bệnh", lừa dối khách hàng thu lợi hàng chục tỷ đồng

Qua nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An phát hiện Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (địa chỉ số 72, đường Lê Lợi, phường Thành Vinh, tỉnh Nghệ An) có nhiều dấu hiệu bất minh trong hoạt động khám, chữa bệnh.

Theo kết quả điều tra ban đầu, vào khoảng tháng 9/2024, nhóm đối tượng ngoại tỉnh do Tạ Thị Cẩm Vân (sinh năm 1987), trú tại phường Phú Thượng, Hà Nội cầm đầu thành lập Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An (pháp nhân là Công ty TNHH Y học Nghệ An). Sau khi đi vào hoạt động, đối tượng tuyển dụng một số bác sĩ, nhân viên y tế, đồng thời thuê bằng bác sĩ và sử dụng cả những người không có chuyên môn để tham gia khám, tư vấn.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An đọc lệnh khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng”

Dưới danh nghĩa cung cấp dịch vụ khám, điều trị bệnh nam khoa và sản phụ khoa, nhóm đối tượng tổ chức hoạt động nhằm lừa dối khách hàng để chiếm đoạt tiền. Thủ đoạn của nhóm đối tượng là cố tình “vẽ bệnh”, bố trí từ 3 đến 4 nhân viên liên tục tư vấn, giả vờ trao đổi với nhau nhằm thổi phồng mức độ nghiêm trọng của bệnh. Nhóm đối tượng đưa ra những thông tin sai sự thật như người bệnh có nguy cơ vô sinh, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe sinh sản, thậm chí mắc ung thư nếu không điều trị ngay, qua đó tạo áp lực tâm lý buộc bệnh nhân phải lựa chọn các gói điều trị với chi phí cao gấp hàng chục, thậm chí hàng trăm lần giá trị thực.

Nhóm đối tượng tại Cơ quan Công an

Để thu hút khách hàng, phòng khám chi hàng tỷ đồng mỗi tháng quảng cáo dày đặc trên nền tảng mạng xã hội, giới thiệu đội ngũ bác sĩ đầu ngành cùng những gói khám ban đầu với chi phí rất thấp.

Quá trình điều tra xác định, nhóm đối tượng còn sử dụng nhiều thủ đoạn tinh vi nhằm “vẽ bệnh”. Điển hình như bơm sữa đậu nành vào niệu đạo rồi hút ngược trở lại để tạo hiện tượng giống dịch mủ, sau đó thông báo bệnh nhân bị viêm nhiễm nặng; bôi thuốc mỡ Acyclovir lên cổ tử cung rồi sử dụng máy soi để tạo hình ảnh giả mưng mủ, kết luận bệnh nhân mắc bệnh phụ khoa nghiêm trọng; thậm chí dùng dụng cụ kim loại tác động vào tử cung gây đau đớn để tạo tâm lý hoang mang.

Việc tư vấn, “vẽ bệnh” thường được thực hiện ngay trong quá trình khám hoặc khi bệnh nhân đang nằm trên bàn điều trị, trong trạng thái đau đớn và mất bình tĩnh. Lợi dụng tâm lý lo sợ, nhóm đối tượng ép người bệnh quyết định điều trị ngay với mức chi phí rất cao. Sau khi bệnh nhân đồng ý, nhóm đối tượng chỉ thực hiện những thủ thuật đơn giản như vệ sinh, súc rửa, cắt bao quy đầu... nhưng thu tiền theo những “gói điều trị” khác nhau, mặc dù phương pháp thực hiện không có sự khác biệt. Nhiều người đã phải thanh toán hàng chục triệu đồng cho một lần khám, điều trị.

Cơ quan Công an làm việc với các đối tượng: Nguyễn Tất Tín, Lê Thị Dung và Hà Thị Bình

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của đồng chí Giám đốc Công an tỉnh, đồng chí Phó Giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh, Phòng Cảnh sát kinh tế chủ trì, phối hợp Công an phường Thành Vinh và đơn vị liên quan tiến hành đấu tranh phá án, đồng loạt kiểm tra, khám xét Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An. Qua đó, lực lượng chức năng thu giữ toàn bộ tài liệu, hồ sơ, phương tiện, dụng cụ liên quan đến hành vi phạm tội; đồng thời đưa 35 người có mặt tại phòng khám về làm việc để điều tra, củng cố tài liệu, chứng cứ phục vụ việc khởi tố vụ án để xử lý theo quy định của pháp luật.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 10 bị can về tội “Lừa dối khách hàng” theo khoản 2, Điều 196 Bộ luật Hình sự. 10 bị can bị khởi tố gồm: Tạ Thị Cẩm Vân; Lê Thị Dung (sinh năm 1983), trú tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội; Phạm Thị Lộc Thịnh (sinh năm 1983), trú tại phường Hồng Bàng, Hải Phòng; Nguyễn Tất Tín (sinh năm 1979), trú tại xã Sông Đà, Phú Thọ; Hà Thị Bình (sinh năm 1956), trú tại phường Hạc Thành, Thanh Hóa; Đặng Hoàng Hiếu (sinh năm 1983), trú tại phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An; Bùi Thị Khai (sinh năm 1991), trú tại Hồng Lĩnh, Hà Tĩnh; Nguyễn Thanh Mai (sinh năm 1957), trú tại phường Trường Vinh, tỉnh Nghệ An; Bùi Thị Sinh (sinh năm 1993), trú tại phường Nam Hồng Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh; Nguyễn Thị Trinh (sinh năm 1995), trú tại xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An.

Hiện trường Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An

Bước đầu, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định có hàng nghìn lượt người đến thăm khám, điều trị tại phòng khám với tổng số tiền thanh toán lên tới hàng chục tỷ đồng. Đến nay, Phòng Cảnh sát kinh tế đã làm việc được với gần 100 bị hại, bước đầu làm rõ gần 500 triệu đồng thu lợi bất chính. Hiện, nhiều người tiếp tục liên hệ trình báo, tố cáo hành vi vi phạm của phòng khám.

Vụ án đang được Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Nghệ An tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ vai trò của những cá nhân có liên quan để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh cần tìm hiểu kỹ thông tin, cảnh giác trước chiêu trò lợi dụng hoạt động khám, chữa bệnh để lừa đảo, trục lợi. Đồng thời, những người từng khám, điều trị tại Phòng khám đa khoa Y học Nghệ An và cho rằng quyền, lợi ích hợp pháp của mình bị xâm hại cần liên hệ Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Nghệ An (địa chỉ: số 95 đường Phạm Đình Toái, phường Vinh Phú, tỉnh Nghệ An) hoặc liên hệ Trung tá Nguyễn Hà Dũng - Điều tra viên (SĐT 0877.556.556); Trung tá Phạm Đức Hoài - Cán bộ điều tra (SĐT 0945.183.777); Thiếu tá Nguyễn Trung Dũng - Điều tra viên (SĐT 0987.313.678) để được hướng dẫn, giải quyết theo quy định.

Tác giả: Phạm Thủy – Trọng Tuấn

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn