Đại hội Chi hội Luật gia Công an tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029

Về phía Công an tỉnh, có các đồng chí Phó Giám đốc: Đại tá Trần Hồng Quang, Đại tá Nguyễn Đức Cường; đại diện lãnh đạo các phòng, ban Công an tỉnh.

Đại hội đã thông qua Báo cáo tổng kết công tác Chi hội Luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ 2017 - 2024, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2024 - 2029.

Toàn cảnh Đại hội

Trong nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Lãnh đạo Công an tỉnh, Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Công an tỉnh đã bám sát chức năng, nhiệm vụ và chương trình hoạt động đề ra, tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các mặt công tác; trong đó nhiều nội dung, nhiều mặt hoạt động có bước phát triển mới, chất lượng và hiệu quả hoạt động được nâng cao.

Cụ thể là, công tác tham gia xây dựng chính sách, pháp luật của Chi hội tiếp tục được đẩy mạnh. Trong nhiệm kỳ qua, Chi hội đã kiện toàn Ban nghiên cứu, xây dựng và phổ biến, giáo dục pháp luật, xây dựng đội ngũ chuyên gia trình độ cao, uy tín, kinh nghiệm về xây dựng chính sách, pháp luật; góp phần tích cực vào việc xây dựng và hoàn thiện chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Chi hội luôn chú trọng công tác góp ý, tham gia xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Đồng chí Hoàng Quốc Hào - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội Luật gia Việt Nam, Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An phát biểu tại Đại hội

Bên cạnh đó, công tác tư vấn pháp luật, tư vấn giải quyết khiếu nại, tố cáo được quan tâm đẩy mạnh. Chi hội đã tham mưu Lãnh đạo Công an tỉnh phương hướng xử lý các vụ án hình sự, vụ việc vi phạm hành chính; tham mưu, tư vấn các phòng chức năng, cán bộ, chiến sĩ và người dân những ý kiến, hướng dẫn kịp thời và có chất lượng. Qua đó giúp nhiều người dân, nhất là người nghèo, người dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn, người thuộc diện chính sách nâng cao hiểu biết pháp luật, chủ động tham gia vào các quan hệ pháp luật và có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh phát biểu tại Đại hội

Chi hội cũng đã tổ chức tư vấn các vấn đề liên quan đến thực thi pháp luật do các đơn vị, địa phương yêu cầu hướng dẫn như về ban hành văn bản, xử phạt vi phạm hành chính, quản lý vũ khí, vật liệu nổ... Tham mưu việc tiếp nhận, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền để giải quyết đúng theo quy định về trình tự, thủ tục.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được Chi hội thực hiện thường xuyên, liên tục với nội dung, hình thức phong phú, đa dạng. Qua đó, góp phần kịp thời phổ biến quan điểm, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nâng cao hiểu biết về pháp luật, ý thức tôn trọng và chấp hành pháp luật của các tổ chức và cá nhân. Ngoài ra, các hoạt động tham gia công tác cải cách tư pháp, cải cách hành chính của các cấp hội cũng đạt những kết quả quan trọng, góp phần củng cố và nâng cao uy tín của Chi hội.

Các đồng chí: Hoàng Quốc Hào - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Trần Ngọc Sơn - Chánh án Tòa án nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Công an tỉnh nhiệm kỳ 2024 - 2029

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Hoàng Quốc Hào - Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh Nghệ An và đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang - Phó Giám đốc Công an tỉnh ghi nhận, đánh giá cao những kết quả Chi hội Luật gia Công an tỉnh đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Đồng thời đề nghị, thời gian tới, Chi hội cần tiếp tục tổ chức thực hiện các quan điểm chỉ đạo tại Chỉ thị số 14 ngày 01/7/2022 của Bộ Chính trị về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với Hội Luật gia Việt Nam trong tình hình mới và các văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện. Cùng với đó, đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật; gắn với thực hiện hiệu quả công tác theo dõi việc thi hành pháp luật, tư vấn pháp luật. Đẩy mạnh đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ hội viên Chi hội; chú trọng lựa chọn lĩnh vực mũi nhọn, bố trí những hội viên có thế mạnh, chuyên sâu để hoạt động “luật gia” có chiều sâu, hiệu quả, thực tế… Qua đó, phấn đấu trở thành “Trung tâm tư vấn, trợ giúp pháp luật” trong Công an Nghệ An và tỉnh Nghệ An; góp phần quan trọng vào công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và bảo đảm an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh…

Với tinh thần đoàn kết, thống nhất, dân chủ, Đại hội đã bầu Ban Chấp hành Chi hội Luật gia Công an tỉnh Nghệ An, nhiệm kỳ 2024 - 2029 gồm 07 đồng chí; trong đó, đồng chí Thượng tá Bùi La Sơn - Phó Trưởng phòng Tham mưu Công an tỉnh được bầu giữ chức vụ Chi hội trưởng. Đại hội cũng đã bầu Đoàn đại biểu gồm 07 đồng chí đi dự Đại hội đại biểu Hội Luật gia tỉnh Nghệ An nhiệm kỳ 2024 - 2029.

