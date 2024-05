Công an tỉnh Nghệ An khởi tố, bắt tạm giam Chủ tịch UBND và 03 cán bộ thị xã Cửa Lò

Trong tỉnh

Liên quan đến những hành vi sai phạm trong quá trình thực hiện việc thu hồi đất, bố trí đất tái định cư trên địa bàn thị xã Cửa Lò (tỉnh Nghệ An), chiều 24/5/2024, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Nghệ An đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với 05 đối tượng gồm: Doãn Tiến Dũng (sinh năm 1964) - Chủ tịch UBND thị xã Cửa Lò; Phan Công Đối (sinh năm 1977) – Phó Chánh văn phòng Thị ủy Cửa Lò, nguyên Trưởng phòng Tài nguyên và môi trường, thị xã Cửa Lò; Nguyễn Chí Nguyện (sinh năm 1971) – Trưởng phòng Tư pháp, nguyên Trưởng phòng Tài chính, thị xã Cửa Lò; Nguyễn Thanh Tùng (sinh năm 1962) – nguyên Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thị xã Cửa Lò; Hoàng Khắc Trường (sinh năm 1972) – trú tại phường Nghi Thu, thị xã Cửa Lò.