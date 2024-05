Công an tỉnh Nghệ An và Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An: Hội thảo góp ý các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV

Các đồng chí: Lê Hồng Vinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An; Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Thái Thị An Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An đồng chủ trì Hội thảo.

Dự Hội thảo, về phía đại biểu Bộ Công an có đồng chí Đại tá Vũ Văn Đấu, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, Bộ Công an cùng các đồng chí đại diện các Cục nghiệp vụ, Bộ Công an.

Về phía đại biểu Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh; Thái Văn Thành, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Giám đốc Sở Giáo dục và đào tạo; Vi Văn Sơn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Trưởng Ban dân tộc tỉnh; Trần Nhật Minh, Đại biểu Quốc hội chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đại diện Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Bộ Chỉ huy bộ đội Biên phòng tỉnh, Văn phòng Đoàn Đại biểu Quốc hội và HĐND tỉnh Nghệ An; Văn phòng UBND tỉnh; Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Sở Tư pháp; Sở Giao thông vận tải; Sở Lao động, thương binh và xã hội; Sở Thông tin và truyền thông; Sở Xây dựng; Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn...

Về phía Công an tỉnh có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh; đại diện lãnh đạo Công an một số đơn vị, địa phương.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh phát biểu khai mạc Hội thảo

Theo Chương trình Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV, Bộ Công an chủ trì soạn thảo, trình Quốc hội 06 dự án luật, trong đó trình Quốc hội thảo luận cho ý kiến 02 dự án luật: Luật Phòng, chống mua bán người sửa đổi; Luật Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, đồng thời bấm nút thông qua 04 dự án luật gồm: (1) Luật Trật tự, an toàn giao thông đường bộ; (2) Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cảnh vệ; (3) Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ (sửa đổi); (4) Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp.

Đồng chí Đại tá Trần Hồng Quang, Phó Giám đốc Công an tỉnh báo cáo đề dẫn góp ý các dự án luật

Trong quá trình xây dựng, Bộ Công an đã chủ trì, tổ chức hội thảo khoa học, lấy ý kiến rộng rãi từ các cơ quan của Đảng, Quốc hội, bộ, ngành Trung ương; các nhà khoa học, các chuyên gia đầu ngành; Ủy ban nhân dân, Công an các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, cơ quan, tổ chức có liên quan; đông đảo cán bộ, chiến sỹ và Nhân dân. Đồng thời, nghiên cứu, tiếp thu, giải trình ý kiến các đại biểu Quốc hội, để chỉnh lý, hoàn thiện hồ sơ dự án luật.

Với tính chất, đặc điểm địa bàn và những kết quả nổi bật của Công an tỉnh Nghệ An trong nhiều năm qua, đặc biệt là sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp đồng bộ, chặt chẽ, thống nhất của Lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, cấp ủy, chính quyền từ tỉnh đến xã. Lãnh đạo Bộ Công an tiếp tục đặt niềm tin đối với tỉnh Nghệ An nói chung và Công an tỉnh Nghệ An tỉnh nói riêng trong việc tổ chức có chất lượng Hội thảo góp ý 06 dự án Luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo.

Xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, đặc biệt quan trọng trong Chương trình công tác công an năm 2024, trong thời gian qua, Công an tỉnh Nghệ An đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ, những cán bộ có nhiều kinh nghiệm dày công nghiên cứu, tập hợp ý kiến đông đảo của toàn lực lượng Công an từ xã đến tỉnh để hoàn thiện các tài liệu. Đặc biệt, Công an tỉnh đã chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng các dự án luật, qua đó tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ và xin ý kiến góp ý rộng rãi của cấp ủy, chính quyền từ xã đến tỉnh và các tầng lớp Nhân dân. Riêng đối với dự thảo Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ đã được Công an Nghệ An tổ chức lấy ý kiến rất chất lượng qua 02 hội thảo góp ý vào tháng 3/2022 và tháng 5/2023.

Đồng chí Võ Thị Minh Sinh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An phát biểu

Đồng chí Thái Thị An Chung, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh phát biểu

Các đại biểu phát biểu tại Hội thảo

Tại Hội thảo, trên tinh thần xây dựng, khách quan, toàn diện, xuất phát từ yêu cầu thực tiễn và bằng tinh thần trách nhiệm, trí tuệ, kinh nghiệm quý báu, các đại biểu thảo luận, làm rõ thêm một số vấn đề, từ đó, bổ sung thêm những cơ sở chính trị, căn cứ pháp lý và cơ sở thực tiễn vững chắc vào các dự thảo luật. Qua đó, thể hiện tính thống nhất, đồng thuận, tinh thần trách nhiệm của cả hệ chính trị và đông đảo Nhân dân tỉnh Nghệ An đối với nhiệm vụ xây dựng hệ thống pháp luật về công tác bảo đảm an ninh trật tự và nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự của lực lượng Công an nhân dân.

Đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh kết luận Hội thảo

Phát biểu kết luận Hội thảo, đồng chí Thiếu tướng Bùi Quang Thanh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh khẳng định: Cả 06 dự án luật dựa trên tinh thần thể chế hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng có liên quan đến nhiệm vụ bảo đảm an ninh trật tự, có cơ sở chính trị, pháp lý vững chắc và phù hợp với các điều ước quốc tế mà Việt Nam tham gia ký kết. Đối với địa bàn tỉnh Nghệ An, qua thực tiễn công tác cho thấy, việc xây dựng và ban hành 06 dự án luật là hết sức cần thiết.

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng mong muốn các ban, sở, ngành cấp tỉnh, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục dành sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp, ủng hộ lực lượng Công an các cấp trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao; đồng thời, tiếp tục tuyên truyền rộng rãi, có tiếng nói để ủng hộ Quốc hội khóa XV sớm cho ý kiến và thông qua 06 dự án luật nêu trên. Các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh phối hợp các đơn vị chức năng của Công an tỉnh đẩy mạnh tuyên truyền tới cán bộ, đảng viên và quần chúng Nhân dân đồng thuận, ủng hộ trong xây dựng, ban hành các dự án luật.

Toàn cảnh Hội thảo

Đồng chí Giám đốc Công an tỉnh cũng đề nghị Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh phải quán triệt và triển khai quyết liệt, hiệu quả Kế hoạch của Công an tỉnh, tăng cường tuyên truyền các dự án luật do Bộ Công an chủ trì, soạn thảo trình Quốc hội khóa XV; xem đây là nhiệm vụ chính trị đặc biệt quan trọng trong năm 2024.

Tác giả: Phạm Thủy - Minh Khôi

Nguồn tin: congan.nghean.gov.vn