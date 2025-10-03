Đại học Việt Nam nào có thứ hạng cao nhất trên bảng xếp hạng đại học thế giới?

Đại học Kinh tế TP.HCM đứng đầu Việt Nam theo bảng xếp hạng đại học thế giới Times Higher Education 2025 (THE) - Ảnh: TRẦN HUỲNH

Theo kết quả được công bố mới nhất từ hai tổ chức xếp hạng đại học hàng đầu thế giới là Quacquarelli Symonds (QS) và Times Higher Education (THE), giáo dục đại học Việt Nam tiếp tục ghi nhận những bước tiến trên bản đồ học thuật toàn cầu.

Tổng cộng, Việt Nam có 6 cơ sở giáo dục được xếp hạng trong bảng QS World University Rankings 2025 và 9 cơ sở trong bảng THE World University Rankings 2025.

Đại học Kinh tế TP.HCM đứng đầu Việt Nam theo bảng xếp hạng đại học THE

Trong bảng xếp hạng THE 2025, Đại học Kinh tế TP.HCM (UEH) là đại học có thứ hạng cao nhất của Việt Nam, nằm trong nhóm 501-600 toàn cầu. Đây là năm đầu tiên UEH góp mặt trong bảng xếp hạng này và cũng là trường mới có thứ hạng cao nhất trong số 9 đại diện Việt Nam năm nay.

Xếp sau Đại học Kinh tế TP.HCM là: Đại học Duy Tân và Trường đại học Tôn Đức Thắng (cùng nhóm 601-800); Trường đại học Y Hà Nội (801-1000); Đại học Quốc gia Hà Nội, Đại học Quốc gia TP.HCM, Đại học Bách khoa Hà Nội (1001-1200); Đại học Huế và Trường đại học Mở TP.HCM (1201-1500).

Đây cũng là lần đầu tiên Trường đại học Y Hà Nội và Trường đại học Mở TP.HCM được xếp hạng.

Trong số 9 cơ sở giáo dục đại học Việt Nam có tên trong bảng xếp hạng THE 2025, có 6 đơn vị giữ nguyên thứ hạng so với năm trước, trong khi 3 cơ sở còn lại là "gương mặt mới".

Tuy nhiên, cần lưu ý rằng trong các năm trước, Đại học Duy Tân và Trường đại học Tôn Đức Thắng từng đạt vị trí cao hơn, thuộc nhóm 401-500 trong bảng xếp hạng THE 2023, cho thấy sự thay đổi đáng kể trong kết quả xếp hạng năm 2025.

So sánh xếp hạng THE World University Rankings 2024-2025 - Đồ họa: TRẦN HUỲNH

THE World University Rankings là bảng xếp hạng đại học thế giới của Times Higher Education, được công bố lần đầu vào năm 2004. THE đánh giá các trường đại học trên toàn cầu dựa trên nghiên cứu những nhiệm vụ cốt lõi của một trường đại học: giảng dạy, nghiên cứu, chuyển giao kiến thức, và triển vọng quốc tế.

Đại học Duy Tân tiếp tục dẫn đầu Việt Nam theo bảng xếp hạng QS

Trong bảng xếp hạng QS World University Rankings 2026 (QS WUR 2026), Đại học Duy Tân duy trì vị trí cao nhất của Việt Nam, xếp thứ hạng 482 thế giới.

Trường đại học Tôn Đức Thắng cũng tiếp tục giữ vị trí thứ hai tại Việt Nam trong bảng xếp hạng QS với vị trí xếp hạng 684.

Tương tự, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục gia tăng hơn 100 bậc về vị trí xếp hạng ở nhóm 761-770 trong bảng xếp hạng này.

Trong kỳ xếp hạng QS WUR 2026, Việt Nam có tổng cộng 10 cơ sở giáo dục đại học khác được xếp hạng tăng 4 trường so với năm 2025. Ngoài ba đơn vị nêu trên còn có Đại học Quốc gia TP.HCM, Trường đại học Văn Lang, Đại học Cần Thơ, Đại học Bách khoa Hà Nội, Trường đại học Công nghiệp TP.HCM, Đại học Huế, và Đại học Đà Nẵng.

So sánh xếp hạng QS World University Rankings 2025-2026

Tổ chức xếp hạng QS (Quacquarelli Symonds - Anh quốc) hằng năm công bố kết quả của bảng xếp hạng đại học thế giới QS World University Rankings (QS WUR).

Trước đó, theo số liệu công bố ngày 6-11-2024 của QS, Việt Nam có 6 cơ sở đào tạo nằm trong danh sách QS WUR 2025 và 17 trường nằm trong danh sách QS Asia University Ranking (bảng xếp hạng các trường đại học châu Á), tăng 2 trường so với năm 2024.

Tuy nhiên, thứ hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam trong QS Asia University Ranking 2025 biến động so với năm trước đó: Đại học Duy Tân, Trường đại học Tôn Đức Thắng, Trường đại học Nguyễn Tất Thành, Đại học Kinh tế TP.HCM là những đơn vị bị tụt hạng. Trong khi các đơn vị còn lại đều tăng hạng.

Thứ hạng các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam theo QS Asia University Ranking 2024-2025

Việt Nam xếp thứ 4 Đông Nam Á về số đại học vào bảng xếp hạng QS

Trong khu vực Đông Nam Á, đã có 95 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng tại bảng xếp hạng QS WUR 2026, trong đó Malaysia có nhiều cơ sở giáo dục được xếp hạng nhất (32), tiếp theo là Indonesia (26), Thái Lan (15), Việt Nam (10), Philippines (6), Singapore (4) và Brunei (2).

Tuy chỉ có 4 cơ sở giáo dục đại học được xếp hạng nhưng Singapore vẫn cho thấy vị thế hàng đầu khi có 2 cơ sở giáo dục đại học trong nhóm 15 thế giới (Đại học Quốc gia Singapore, NUS) vị trí thứ 8 và Đại học Công nghệ Nanyang (NTU) vị trí thứ 12.

Nhiều tiến bộ nhưng còn không ít thách thức Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, việc ngày càng có nhiều trường đại học Việt Nam được ghi danh trong các bảng xếp hạng quốc tế là tín hiệu tích cực. Tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế như số lượng cơ sở được xếp hạng quốc tế còn ít so với tổng thể hệ thống, vị trí xếp hạng chủ yếu ở mức trung bình và thấp, chưa có nhiều trường nằm trong nhóm dẫn đầu khu vực và thế giới. Chất lượng nghiên cứu khoa học, công bố quốc tế và trích dẫn tuy đã cải thiện nhưng chưa đồng đều giữa các trường, phụ thuộc nhiều vào một số đơn vị có thế mạnh. Hoạt động hợp tác quốc tế, chuyển giao công nghệ và gắn kết doanh nghiệp ở nhiều trường vẫn hạn chế, ảnh hưởng đến chỉ số đánh giá tổng thể. Ngoài ra, công tác quản trị đại học, đảm bảo chất lượng và nguồn lực đầu tư chưa thực sự đáp ứng yêu cầu khắt khe của các bảng xếp hạng, khiến khả năng cạnh tranh quốc tế của các trường còn hạn chế.

