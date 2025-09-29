Nhiều trường đại học cho sinh viên nghỉ hoặc học trực tuyến phòng chống bão số 10

Trường Đại học Vinh (Nghệ An) thông báo để đảm bảo kế hoạch đào tạo, căn cứ tình hình thời tiết, ngày 29/9, nhà trường không tổ chức các hoạt động dạy học. Ngày 30/9, đối với đào tạo đại học hệ chính quy và sau đại học: Các trường, khoa, viện thực hiện việc dạy học trực tuyến đối với các lớp lý thuyết; tạm dừng việc dạy học đối với các lớp thực hành, thí nghiệm.

Trường giao Phòng Đào tạo, Phòng Đào tạo Sau đại học thông báo cho giảng viên, sinh viên qua cổng cán bộ, cổng sinh viên, website, phần mềm iOffice và các fanpage của trường; giao Viện Nghiên cứu và Đào tạo trực tuyến đảm bảo hệ thống dạy học trực tuyến để phục vụ công tác đào tạo; hỗ trợ giảng viên tạo lớp học và quản lý dạy học trực tuyến.

Trường Đại học Nghệ An thông báo đến giảng viên và sinh viên toàn trường nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến vào ngày 29/9. Giảng viên căn cứ vào diễn biến thời tiết và tính chất của môn học để thông báo kịp thời cho người học nghỉ học hoặc chuyển sang học trực tuyến.

Ngập lụt nặng tại địa bàn xã Tam Thái, Nghệ An sáng 29/9.

Bão số 10 khiến phường Cửa Lò (Nghệ An) bị thiệt hại nặng nề về cơ sở vật chất, hạ tầng.

Để tập trung ứng phó với bão số 10, Trường Đại học Hồng Đức (Thanh Hóa) yêu cầu giảng viên, người học các lớp học phần chuyển hình thức dạy học từ trực tiếp sang trực tuyến trên hệ thống LMS vào ngày 29/9. Từ ngày 30/9, căn cứ tình hình hoàn lưu sau bão, nhà trường sẽ có thông báo tiếp theo.

Trường Đại học Hồng Đức yêu cầu sinh viên theo dõi sát các bản tin dự báo thời tiết và thông báo của trường; hạn chế đi lại trong thời điểm mưa to, gió lớn; đảm bảo an toàn nơi ở, ký túc xá và khu vực sinh hoạt.

Trường Đại học Hà Tĩnh cũng thông báo nghỉ dạy và học đối với giảng viên và sinh viên trong ngày 29/9

Tại Hà Nội, Trường Đại học Tài nguyên và Môi trường Hà Nội thông báo tới sinh viên, từ chiều 29/9 đến hết ngày 30/9, toàn bộ các lớp có lịch học trong thời gian này sẽ chuyển đổi hình thức giảng dạy từ trực tiếp sang trực tuyến. Trường yêu cầu giảng viên giảng dạy chủ động tạo lớp học trực tuyến và thông báo đến sinh viên của lớp mình giảng dạy để đảm bảo tiến độ, kế hoạch học tập đã ban hành.

Nhà trường đề nghị Trưởng các Khoa/Bộ môn thông báo đến toàn thể giảng viên và sinh viên để triển khai thực hiện nghiêm túc đảm bảo an toàn trong thời gian mưa bão.

Trường Đại học Ngoại ngữ - Đại học Quốc gia Hà Nội cho biết, căn cứ diễn biến phức tạp và nguy cơ ngập úng có thể xảy ra do ảnh hưởng của cơn bão Bualoi, để chủ động phòng tránh và giảm thiểu thiệt hại, trường thực hiện hình thức học trực tuyến ngày 29/9 đối với các bậc học, các hệ đào tạo: sinh viên đại học chính quy, sinh viên chương trình đào tạo thứ 2 (bằng kép), học viên các lớp Văn bằng 2 hệ Vừa làm vừa học, học viên cao học, nghiên cứu sinh.

Đối với các học phần chung mời giảng, Phòng Đào tạo và Người học thông báo trực tiếp đến các giảng viên kế hoạch giảng dạy trực tuyến. Đối với các học phần do các Khoa đào tạo phụ trách, Trưởng các đơn vị chủ động thông báo cho giảng viên và sinh viên biết, thực hiện.

Các giảng viên chủ động hình thức giảng dạy trực tuyến: Zoom meeting, MS Teams, Google classroom... và thông báo trực tiếp cho sinh viên, học viên biết, thực hiện.

Học viện Thanh thiếu niên Việt Nam cũng quyết định cho toàn bộ các lớp hệ đại học chính quy học ngày 29/9 chuyển sang hình thức trực tuyến. Các em sinh viên chuẩn bị đầy đủ thiết bị, đường truyền để tham gia học tập theo thời khóa biểu.

Trường lưu ý sinh viên trong những ngày tới phải cẩn thận khi di chuyển và hạn chế ra ngoài khi không cần thiết để đảm bảo an toàn trong mưa bão.

