Loạt trường đại học hỗ trợ sinh viên sau bão Bualoi

Mới đây, Đại học Ngoại thương cho biết bão số 10 gây ảnh hưởng đến gia đình của nhiều sinh viên đang theo học tại trường. Do đó, với tinh thần không để ai bỏ lại phía sau, nhà trường quyết định tổ chức khảo sát nhanh qua kênh thông tin trực tiếp tới các lớp để nắm bắt thông tin thiệt hại và khó khăn mà sinh viên và gia đình đang đối mặt.

Tính đến 16h45 ngày 1/10, Đại học Ngoại thương đã nhận được thông tin từ 600 sinh viên điền khảo sát. Hiện, nhà trường vẫn tiếp tục kêu gọi sinh viên điền thông tin để trường hỗ trợ kịp thời.

Đại học Thủ Dầu Một thông báo tổ chức thu thập thông tin sinh viên bị ảnh hưởng bởi bão số 10 nhằm kịp thời có phương án hỗ trợ, chia sẻ khó khăn.

Từ ngày 1/10 đến 5/10, sinh viên có thể điền thông tin theo biểu mẫu nhà trường cung cấp, sau đó nhà trường sẽ triển khai công tác hỗ trợ cụ thể đến từng sinh viên.

Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông cũng triển khai chương trình hỗ trợ dành cho sinh viên có gia đình chịu ảnh hưởng bởi mưa bão, lũ lụt.

Cụ thể, đối tượng được hỗ trợ là sinh viên đại học chính quy khóa 2021 (khối ngành kỹ thuật), sinh viên tất cả ngành từ khóa 2022-2025 có đăng ký học tập trong học kỳ 1. Đồng thời, sinh viên phải có hộ khẩu thường trú tại các vùng chịu ảnh hưởng của bão lũ tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung và gia đình chịu thiệt hại nặng.

Chương trình cũng áp dụng cho sinh viên có hộ khẩu tại các tỉnh miền Bắc, miền Trung bị ảnh hưởng nhưng đang theo học tại học viện cơ sở TP.HCM.

Từ ngày 1/10 đến hết 20/10, sinh viên có thể đăng ký bằng phương thức trực tuyến thông qua mã QR được công bố trên trang Facebook chính thức hoặc nộp hồ sơ bản giấy về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên của trường.

Tại Đại học Thủy lợi, nhà trường thông báo ưu tiên hỗ trợ cho các sinh viên có gia đình thuộc khu vực bị ảnh hưởng bởi bão số 10. Theo đó, từ ngày 30/9 đến 10/10, sinh viên có thể cung cấp thông tin gia đình ảnh hưởng trong thiên tai.

Trước ngày 20/10, sinh viên sẽ cần nộp bản xác nhận gia đình bị ảnh hưởng về Phòng Chính trị và Công tác sinh viên để ban giám hiệu kịp thời hỗ trợ.

Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải cũng thông báo xét duyệt hồ sơ hỗ trợ sinh viên ở các vùng bị ảnh hưởng do bão lũ, sạt lở. Trước ngày 4/10, sinh viên cần điền thông tin theo đường link do nhà trường cung cấp.

Nhà trường sẽ xét duyệt hồ sơ (bao gồm đơn đăng ký và giấy xác nhận của địa phương) và liên hệ trực tiếp với từng sinh viên để hỗ trợ kịp thời.

