Đặc sắc Chương trình cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà"

Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm dự tại điểm cầu Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, xã Trường Hà, tỉnh Cao Bằng. Tại các điểm cầu có sự tham dự của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước; nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước

Tại Nghệ An, cầu truyền hình được tổ chức tại Khu Di tích đặc biệt Quốc gia Kim Liên. Các đại biểu dự tại điểm cầu Nghệ An có các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị: Bùi Thị Minh Hoài - Chủ tịch Ủy ban Trung trương MTTQ Việt Nam; Trần Sỹ Thanh - Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương; Đoàn Minh Huấn - Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh.

Các đồng chí Ủy viên Bộ Chính trị khoá XIII: Phan Đình Trạc - Trưởng Ban Nội chính Trung ương; Nguyễn Xuân Thắng - Giám đốc Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, Chủ tịch Hội đồng lý Trung ương; Nguyễn Văn Nên - Thường trực Tiểu ban Văn kiện Đại hội XIV. Cùng tham dự có đồng chí Phạm Thị Thanh Trà – Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ; lãnh đạo các Bộ, ban, ngành; đại diện lãnh đạo Quân khu 4; đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Về phía lãnh đạo tỉnh Nghệ An có các đồng chí: Nguyễn Khắc Thận - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Hoàng Nghĩa Hiếu – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Trọng Hải – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Võ Thị Minh Sinh – Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo các Sở, ban, ngành.

Các đại biểu dự tại điểm cầu Nghệ An

Cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" tái hiện mốc Pác Bó và quá trình đặt nền đường lối cách mạng giúp người xem thấm thía độc lập là thành quả của tự lực - tự cường, của sức mạnh quy tụ và sự hi sinh.

Từ "điểm khởi đầu Pác Bó", lòng yêu nước được khơi dậy bằng rung động trước trí tuệ, bản lĩnh, tinh thần dấn thân của thế hệ đi trước để mỗi người Việt Nam hôm nay thêm trân trọng và ý thức gìn giữ.

Chương trình không chỉ "kể lại lịch sử" mà nhấn mạnh bài học về phương pháp muốn tạo vận hội phải có tầm nhìn, đường lối đúng và hành động kiên định; muốn bứt phá phải đặt nhân dân ở trung tâm và khơi dậy nội lực xã hội.

Kết cấu cầu truyền hình "Hai tay xây dựng một sơn hà" được tổ chức theo mạch tư duy "từ quyết sách đến hành động, từ lịch sử đến thời đại", gồm 3 chương: "Đôi tay vạch đường", "Vòng tay Nhân dân" và "Giương cao ngọn cờ".

Chương 1 - "Đôi tay vạch đường": Nhấn mạnh khoảnh khắc Bác Hồ trở về Tổ quốc đầu năm 1941 và lựa chọn Cao Bằng làm địa bàn chiến lược để trực tiếp lãnh đạo cách mạng. Nội dung của chương lý giải tầm nhìn và bản lĩnh của Người trong việc nhận diện thời cơ - xác định kẻ thù - chọn đúng ưu tiên sống còn của dân tộc. Đây là chương của định hướng - quyết sách - phương pháp, nơi "đôi tay" của Người vạch ra con đường đi cho dân tộc.

Chương 2 - "Vòng tay Nhân dân": Làm rõ bài học lấy dân làm gốc và sức mạnh của đại đoàn kết toàn dân khi đường lối đúng được Nhân dân tin theo và cùng hành động. Từ việc xây dựng căn cứ, phát triển lực lượng, mở rộng phong trào Việt Minh đến cao trào đấu tranh trên cả nước, cách mạng đi từ thắng lợi từng bước đến thắng lợi quyết định, kết tinh bằng cuộc Tổng khởi nghĩa Tháng Tám năm 1945 - thời khắc ý Đảng hòa cùng lòng dân, đưa dân tộc bước vào kỷ nguyên độc lập.

Các đại biểu tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương 3 - "Giương cao ngọn cờ": Khẳng định giá trị thời đại của những quyết sách mang tính chiến lược từ năm 1941 trong bối cảnh hôm nay. Nội dung của chương nối tinh thần Hồ Chí Minh với kỷ nguyên mới sau Đại hội XIV của Đảng, nhấn mạnh các bài học còn nguyên sức sống: Chọn đúng ưu tiên chiến lược, phát huy nội lực, tự lực - tự cường chiến lược, đại đoàn kết và kiên định mục tiêu quốc gia.

4 điểm cầu được thiết kế theo mô hình "mạch nguồn - lan tỏa - hội tụ". Hình tượng xuyên suốt là "Đôi bàn tay": Đôi tay ra đi tìm đường cứu nước, đôi tay đặt dấu mốc trở về, đôi tay vạch đường lối trong gian khó và đôi tay của thế hệ hôm nay nắm chặt nhau để dựng xây tương lai. Một biểu tượng giản dị nhưng đủ mạnh để kết nối lịch sử với hiện tại.

Các tiết mục văn nghệ chào mừng Chương trình cầu truyền hình tại điểm cầu Nghệ An

Phát biểu tại chương trình, Tổng Bí thư Tô Lâm khẳng định, giá trị lớn nhất của sự kiện Bác Hồ về nước không chỉ nằm ở lịch sử mà là những bài học còn nguyên ý nghĩa thời đại. Đó là bài học về tự lực tự cường, điều kiện tiên quyết để giữ vững độc lập dân tộc; đó là bài học dựa vào nhân dân - nguồn sức mạnh bền vững nhất của cách mạng; đó là bài học kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh của thời đại: Độc lập mà không biệt lập, hội nhập mà không hòa tan.

Trong bối cảnh thế giới biến động nhanh, cạnh tranh chiến lược gay gắt, những bài học ấy càng nhắc nhở chúng ta về yêu cầu cũng như nguyên tắc: Muốn giữ độc lập phải có nội lực đủ mạnh; muốn phát triển bền vững phải có đồng thuận xã hội; muốn đi xa phải kiên định, tự chủ, giữ vững kỷ cương, đề cao hòa hợp.

Đại hội XIV của Đảng đã xác định rõ tầm nhìn và mục tiêu phát triển đất nước trong giai đoạn mới. Điều quan trọng nhất lúc này là chuyển mạnh từ quyết tâm chính trị sang hành động cụ thể, từ định hướng sang kết quả thực chất. Đến năm 2030, mục tiêu cao nhất không phải là những con số thuần túy, mà là đời sống của nhân dân được cải thiện rõ rệt và thực chất hơn: Thu nhập ổn định hơn; Việc làm bền vững hơn; Người dân được tiếp cận thuận lợi hơn với giáo dục, y tế, nhà ở và các dịch vụ thiết yếu; Khoảng cách phát triển giữa các vùng, nhất là các vùng căn cứ cách mạng, vùng biên giới, vùng đồng bào dân tộc thiểu số từng bước được thu hẹp. Đến năm 2045, hướng tới một nước Việt Nam phát triển, tự chủ, an toàn và thịnh vượng. Nơi con người thực sự là trung tâm của phát triển, nơi mọi người dân được tôn trọng, được bảo đảm an sinh và có cơ hội phát triển toàn diện. Những mục tiêu đó không đo bằng khẩu hiệu, mà phải được kiểm chứng bằng chất lượng cuộc sống hàng ngày của nhân dân và bằng niềm tin của nhân dân đối với Đảng và Nhà nước.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng, trong tiến trình ấy, vùng cội nguồn cách mạng, trước hết là Cao Bằng, giữ vị trí đặc biệt quan trọng, vừa là nơi khởi nguồn của cách mạng Việt Nam, vừa là vùng biên cương, phên dậu của Tổ quốc. Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh từng căn dặn: "Cao Bằng chí ít cũng phải phấn đấu để Cao Bằng người ta phải Cao Bằng những tỉnh tốt nhất, tốt nhất là Cao Bằng vượt mức không ai bằng". Lời căn dặn ấy hôm nay đã được đặt trong yêu cầu mới, cao về ý chí tự lực, cao về niềm tin của nhân dân, cao về chất lượng phát triển. Chăm lo cho vùng bộ nguồn cách mạng, cho đồng bào các dân tộc thiểu số, cho vùng biên giới không chỉ là chính sách xã hội mà là đầu tư cho nền tảng an ninh, cho tương lai dài hạn của quốc gia.

Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, từ Pác Bó, nơi Bác Hồ trở về và đặt trọn niềm tin vào nhân dân, chúng ta càng thấm thía một chân lý giản dị mà sâu sắc: Khi lòng dân vững thì đất nước vững, khi dân tin thì việc khó mấy cũng làm được. Trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu, chúng ta nguyện đoàn kết một lòng, kiên định con đường đã lựa chọn, kế thừa xứng đáng với di sản của Người để lại; hành động quyết liệt, làm việc hiệu quả; mỗi cấp, mỗi ngành, mỗi cán bộ, đảng viên nêu cao trách nhiệm trước nhân dân, quyết tâm xây dựng một nước Việt Nam hòa bình, độc lập, tự chủ, hùng cường và thịnh vượng, đóng góp tích cực cho hòa bình và phát triển ở khu vực và thế giới.

Tác giả: PT

Nguồn tin: nghean.gov.vn