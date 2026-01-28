Nghệ An sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước

Cách đây 85 năm, ngày 28/1/1941, sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước, lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc đã trở về Tổ quốc qua mốc 108 Pác Bó (Cao Bằng). Sự kiện lịch sử này mở ra một giai đoạn phát triển mới của cách mạng Việt Nam, đánh dấu bước ngoặt có ý nghĩa quyết định, tạo tiền đề cho những thắng lợi vĩ đại của dân tộc, đỉnh cao là Cách mạng Tháng Tám năm 1945.

Sẵn sàng cho Lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước.

Nhằm chuẩn bị chu đáo cho lễ kỷ niệm 85 năm Ngày Bác Hồ về nước, Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đã được trang hoàng rực rỡ, trang nghiêm với hệ thống cờ Đảng, cờ Tổ quốc, băng rôn, pa-nô, cụm tranh cổ động và hệ thống đèn trang trí. Các hạng mục được bố trí hài hòa với cảnh quan, tạo không khí thiêng liêng, thành kính, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc của nhân dân đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên đã được trang hoàng rực rỡ, trang nghiêm.

Theo ông Nguyễn Bảo Tuấn – Giám đốc Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Kim Liên, nội dung tuyên truyền dịp này tập trung khắc họa đậm nét mốc son lịch sử mùa Xuân năm 1941, khi từ Pác Bó – Cao Bằng, Bác Hồ trở về nước, trực tiếp lãnh đạo phong trào cách mạng, mở ra bước ngoặt quyết định cho sự nghiệp giải phóng dân tộc.

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tuyên truyền là cầu truyền hình đặc biệt mang tên "Hai tay xây dựng một sơn hà".

Điểm nhấn trong chuỗi hoạt động tuyên truyền là cầu truyền hình đặc biệt mang tên “Hai tay xây dựng một sơn hà” - chương trình chính luận, nghệ thuật quy mô lớn, được tổ chức tại bốn điểm cầu: Cao Bằng, Hà Nội, Nghệ An và TP Hồ Chí Minh. Chương trình tái hiện hành trình lịch sử vĩ đại của dân tộc bằng ngôn ngữ nghệ thuật giàu cảm xúc, trang trọng và sâu sắc, qua đó tôn vinh vai trò, tầm vóc cũng như giá trị trường tồn của tư tưởng Hồ Chí Minh trong sự nghiệp cách mạng Việt Nam.

Cầu truyền hình “Hai tay xây dựng một sơn hà” sẽ được truyền hình trực tiếp vào lúc 20h10 ngày 28/01/2026 trên kênh VTV1 và các kênh truyền hình trong cả nước. Sự kiện được kỳ vọng sẽ tạo sức lan tỏa mạnh mẽ, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, khơi dậy niềm tự hào dân tộc, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hôm nay và mai sau.

Tác giả: Trần Tú

Nguồn tin: congly.vn