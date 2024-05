Đã có tín hiệu đầu tiên về cơn bão gần Biển Đông, sức gió mạnh cấp 8

Tin mới nhất về cơn bão đầu tiên trong năm 2024

Dự báo áp thấp nhiệt đới này sẽ di chuyển theo hướng tây bắc đi dọc theo vùng biển phía đông Philippines và có khả năng mạnh lên thành bão. Sau đó, bão có khả năng đổi hướng di chuyển về phía đông bắc và ít có khả năng ảnh hưởng đến Biển Đông.

Báo Công Thương dẫn nguồn Trung tâm cảnh báo bão quốc tế (JTWC) thuộc Hải quân Hoa Kỳ. Cụ thể đêm 25/5 (giờ Hà Nội) đơn vị này đã phát tin cảnh báo áp thấp nhiệt đới ở miền Trung Philippines đã mạnh lên thành bão.

Dự báo cơn bão này có sức gió mạnh cấp 8, đang di chuyển chậm về hướng Bắc Tây Bắc - hướng về phía Nam Thủ đô Manila (Philippines), sau đó dự báo sẽ bắt đầu hướng dần ra bên ngoài. Tuy nhiên, tối 25/5, Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) vẫn chưa công nhận áp thấp nhiệt đới đã mạnh lên thành bão.

Theo các chuyên gia khí tượng, đây là cơn bão đầu tiên ở khu vực Tây Bắc Thái Bình Dương cũng như Bắc bán cầu trong mùa bão năm nay.

Cơn bão (áp thấp nhiệt đới) này chính là tác nhân gây ra đợt nắng nóng khó chịu ở Nam bộ và làm giảm mưa ở Tây Nguyên do áp cao cận nhiệt ở Tây Bắc Thái Bình Dương bị “cắt đôi” bởi áp thấp nhiệt đới.

Dự báo mưa dông, lốc xoáy, gió giật mạnh trên biển

Hiện nay (26/5) ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) đang có mưa rào và dông.

Dự báo ngày và đêm 26/5, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển quần đảo Trường Sa) có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2.0m.

Dự báo tác động: Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Cảnh báo mưa lớn cục bộ, lốc sét và mưa đá nhiều nơi

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, trong đêm qua và sáng sớm nay (26/5), ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to với lượng mưa tính từ 19h ngày 25/5 đến 03h ngày 26/5 có nơi trên 50mm như: Sơn Bình (Lai Châu) 53.2mm, Phú Kim (Hà Nội) 169.8mm, Dân Hạ (Hòa Bình) 137.6mm, Hùng Vương (Vĩnh Phúc) 102.4mm, Thạch Lâm (Thanh Hóa) 76.6mm,…

Trong sáng 26/5, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa, mưa to với lượng mưa 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Đáng chú ý, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia vừa phát đi bản tin cảnh báo mưa dông gió mạnh trên biển. Theo đó, hiện nay ở Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông đang có mưa rào và dông.

Ngày và đêm hôm nay 26/5, ở khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh cấp 6-7, đề phòng độ cao sóng có thể tăng lên trên 2.0m. Toàn bộ tàu thuyền hoạt động trên các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của lốc xoáy, gió giật mạnh và sóng lớn.

Dự báo thời tiết 10 ngày tới

Thời tiết các khu vực từ nay đến ngày 27/5

- Bắc Bộ và Thanh Hóa: đêm 25/5 đến sáng 26/5 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to đến rất to; sau có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng.

- Trung Bộ: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, ngày 26/5 vùng núi phía Tây từ Nghệ An đến Phú Yên có nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt; từ ngày 27/5 có nắng nóng mở rộng ra khu vực từ Thanh Hóa đến Phú Yên, có nơi nắng nóng gay gắt.

- Các khu vực khác: chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối 27/5 Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác; ngày nắng, ngày 26/5 Nam Bộ có nắng nóng diện rộng.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Nhận định thời tiết từ đêm 27/5 đến ngày 4/6

- Bắc Bộ: từ đêm 27-31/5, khả năng có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to. Từ ngày 1/6 có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

- Trung Bộ: Từ khoảng ngày 28-30/5 có khả năng xảy ra nắng nóng diện rộng. Từ chiều tối và đêm 28-31/5, khả năng Bắc Trung Bộ có mưa rào và dông, cục bộ có mưa to.

- Tây Nguyên và Nam Bộ: từ đêm 27/5-4/6, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa to.

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

